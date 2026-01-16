Por socavón en puente La Limona, en Itagüí, se cerró parcialmente paso a San Antonio de Prado

En la tarde del jueves 15 de enero se formó un socavón en el puente La Limona, en el sector de Itagüí, Antioquia, uno de los pasos que comunica al municipio con San Antonio de Prado, lo que afectó el tránsito de los ciudadanos en esos dos sectores.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que la falla estructural produjo una “pérdida parcial de la vía, que obligó al cierre total para proteger la integridad de las personas”, razón por la que el único paso de entrada y salida a San Antonio de Prado era la nueva vía por Ditaires.

“Aquí lo primero es la vida. Este es un daño súbito producto del invierno”, explicó el mandatario de la ciudad, quien aseguró que “desde el primer momento activamos el Puesto de Mando Unificado y estamos trabajando con Itagüí, La Estrella y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Estamos listos para resolver y rápido”.



¿Cuándo se habilitará el paso por el puente La Limona?

Gutiérrez recalcó que la falla estructural no tuvo que ver “con las obras que se adelantan en el sector”, que tienen un costo de 48.000 millones de pesos y cuyas actividades preliminares comenzaron el 30 de diciembre de 2025.



“Gracias a que este proyecto ya tenía contratista adjudicado, no estamos improvisando. Con ese mismo contratista podemos arrancar de inmediato las obras de reparación”, añadió.



Informó que en la tarde de este viernes 16 de enero se espera habilitar “un carril para el paso de motocicletas y peatones; el miércoles, el segundo carril. Nuestra meta es que en el menor tiempo posible tengamos nuevamente habilitados los dos carriles para normalizar la movilidad mientras avanzan las obras definitivas”.



¿Qué rutas pueden usar los ciudadanos para pasar entre Itagüí y San Antonio de Prado?

La Alcaldía de Medellín detalló que “se activó un plan operacional de transporte en contingencia, con el apoyo de la empresa Solobus. Este contempla la operación de 10 vehículos en la ruta San Antonio de Prado–San Gabriel y cuatro vehículos en la ruta Limonar–San Gabriel, ambos con una frecuencia aproximada de tres minutos hasta antes del puente”.

“Los usuarios podrán realizar el cruce peatonal y continuar su desplazamiento mediante rutas metropolitanas o integradas. Adicionalmente, personal logístico orienta a la ciudadanía en la terminal de San Antonio de Prado y en el sector de La Limona”, agregó.

El alcalde Gutiérrez también recomendó transitar por la vía nueva de Itagüí y La Estrella, por la 77 sur.

Desde la administración de Medellín insistieron en que “el proyecto de ampliación vial, que incluye la construcción de un viaducto sobre la quebrada La Limona y la ampliación de la calzada” no tiene que ver con lo ocurrido en el puente.

“Aunque el cronograma de esta obra, estimado en 20 meses, no contemplaba cierres totales, dadas las circunstancias actuales se evaluarán ajustes que permitan agilizar soluciones en beneficio de la comunidad”, señaló.

