El mensaje de Abelardo de la Espriella a alias Alfred del ELN y a alias Andrey de las disidencias

El presidente electo Abelardo de la Espriella estuvo este miércoles en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, hablando con las autoridades y ciudadanos acerca de los principales problemas y desafíos de la región, como lo son la seguridad en el Catatumbo, el desempleo y la articulación de la frontera con Venezuela. Además, se refirió a alias Alfred del ELN y a alias Andrey del Frente 33 de las disidencias de las Farc.

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Esta visita hizo parte del proceso de empalme regional que inició el gobierno entrante con el fin de recorrer el país antes de llegar a la Presidencia, el próximo 7 de agosto. "Es un departamento que ha sufrido mucho la violencia y el abandono del Estado. Con un hijo de la provincia como yo, las regiones de Colombia van a tener la relevancia que se merecen. Hemos hecho un empalme muy práctico, muy efectivo, revisando todos los dolores, las necesidades de los 40 municipios del departamento y hemos tomado atenta nota en una matriz para resolver esos problemas, porque como lo dije a lo largo de la campaña, yo no soy un mercader de ilusiones, soy un empresario de realidades, y vine a gerenciar a Colombia y a sus 32 departamentos de la mano de los gobernadores y de los alcaldes de la Patria", aseguró De la Espriella.

El mensaje del presidente electo estuvo relacionado con "descentralizar el poder", y decirles a los alcaldes y gobernadores que "no necesitan intermediarios" para hablar con el Presidente, debido a que, a través del Ministerio del Interior y de la Presidencia de la República, se va a instalar un mecanismo que les permita contactar directamente al Gobierno nacional.



"Vamos a revisar cada uno de esos proyectos que están pendientes en materia de seguridad, en materia de salud, de infraestructura, de turismo, de educación y, de acuerdo a la realidad económica que vamos a recibir, que es bastante compleja, le vamos a decir: 'Estos proyectos se pueden, estos no', pero vamos a resolver de una manera u otra (...) Lo que necesita un país para transformarse realmente es la voluntad política para hacerlo. (...) Aquí vamos a hacer inversión, pero voy a exigir que se respete cada peso de los colombianos y no voy a aceptar ni politiquería ni corrupción de ninguna clase", indicó.



El mensaje de De la Espriella a Alias Alfred y alias Andrey

En materia de seguridad, De la Espriella indicó que declara "a alias Alfred, del Frente Guerra Nororiental del ELN, y alias Andrey del Frente 33 de las Farc, objetivo militar del gobierno del 'Tigre', tienen un mes para entregarse. De lo contrario, vamos a ir por ustedes y les vamos a dejar caer todo el peso de la ley y del Estado de derecho".



Resaltó que el mayor general en retiro Jorge Eduardo Mora López, oriundo de Cúcuta, es quién estará a cargo del ministerio de Defensa. "Eso no solamente es por su trayectoria, que es una gran trayectoria, es también un homenaje a toda la fuerza pública, porque un soldado de sus calidades como ministro asegura la victoria contra el crimen organizado y el narcoterrorismo. Y quiero decirles que es importante que un nortesantanderiano sea ministro de la Defensa, porque este departamento, como lo señalé al principio de esta intervención, sufre, como ningún otro las inclemencias de la violencia del narcoterrorismo y de la delincuencia organizada", aseguró.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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