Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Presidente Petro dijo que el general Triana, en su despedida, reveló detalles de ataque en Amalfi

Presidente Petro dijo que el general Triana, en su despedida, reveló detalles de ataque en Amalfi

“Acepta que había información de que había explosivos” en la zona en la que se produjo el atentado mortal contra más de una decena de uniformados, dijo el mandatario sobre el saliente director de la Policía.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 22 de oct, 2025
Presidente Petro reveló que el general Triana, en su despedida, dio detalles de ataque en Amalfi
Colprensa/Presidencia de la República

