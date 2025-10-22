¿A qué se enfrenta mujer que mató a joven simulando pelea de Yina Calderón y Andrea Valdiri?

Continúa la consternación por la muerte de un joven de 23 años, identificado como Camilo Andrés Garzón, quien perdió la vida en medio de la simulación de una pelea de boxeo con una amiga suya. El episodio sucedió en medio de una reunión que hicieron para ver el evento en vivo conocido como Stream Fighters en donde se enfrentaron las influencers Yina Calderón y Andrea Valdiri.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Un video muestra el momento en que Garzón estaba peleando con otra joven, identificada como Melani Sánchez, de 18 años. Durante la pelea simulada con guantes de boxeo, ambos se propinaron varios golpes y, cuando Camilo Andrés dio la espalda, Melani le dio un golpe en la cabeza, Camilo se desgonzó y cayó al piso. Los hechos sucedieron el pasado domingo en el barrio Alto Prado, norte de la capital del Atlántico.

En medio de risas y gritos, las personas que estaban en la reunión se alarmaron y llevaron al joven de 23 años a la Clínica de la Costa, donde se confirmó su muerte.



¿Qué pasó con la joven que mató a Camilo Andrés Garzón?

Melani fue detenida por las autoridades en Barranquilla y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que le imputó a la joven de 18 años el delito de homicidio culposo. Sin embargo, horas después de su captura, Sánchez fue dejada libre, aunque seguirá vinculada en este proceso.



El cuerpo sin vida de Camilo Andrés fue llevado a Medicina Legal, en donde se confirmará cuál fue la causa de su muerte. Se cree que sufrió una muerte súbita tras el golpe, pero eso no ha sido confirmado por las autoridades.

Publicidad

¿Por qué Melani Sánchez fue dejada en libertad?

En cuanto al proceso legal de Melani Sánchez, el abogado Alejandro Casas habló con Noticias Caracol y explicó que “lo que sucede en esos casos es que se le aplica una medida de aseguramiento en el momento que las personas son capturadas, pero esa medida de aseguramiento no es algo obligatorio ni es una regla general. La medida de aseguramiento solo opera cuando el juez vea que las personas no pueden volverse a presentar al proceso, que puedan ser un riesgo para las víctimas, que no puedan volver a ser ubicadas y el tipo del delito. Lo que pasó aquí es que no fue un homicidio con dolo, por lo que se puede evidenciar. Ella no tenía la intención de matar a la persona sino que fue un homicidio probablemente culposo, en donde fue un accidente. Es por ese motivo que no le dieron medida de aseguramiento (en centro carcelario o domiciliaria)”.



Sobre cómo Melani Sánchez se podría defender ante las autoridades, el abogado aseguró que, todo depende de cuál fue el grado de homicidio por el que imputó a la joven, en este caso culposo. “Obviamente, ese homicidio sí genera una responsabilidad, porque se perdió una vida, pero el juez va a tener en cuenta todo eso. La pena por homicidio culposo es más reducida que una de homicidio por dolo”.

Finalmente, el abogado Alejandro Casas explicó que en las varias etapas del proceso contra la joven de 18 años “surgen una cantidad de audiencias que se pueden tardar cierta cantidad de tiempo. La ley determina el tiempo de esas audiencias hasta que se llega a una condena y en el momento de la condena se le impone ya sea prisión o una multa. Puede que la persona no tenga que cumplir la pena en un establecimiento carcelario, teniendo en cuenta sus antecedentes, porque puede ser una persona que no haya tenido procesos penales ni antecedentes condenatorios. Probablemente, ella no pague cárcel por cómo se presentaron los hechos. Hay que tener en cuenta que, el hechode que no se le haya dado medida de aseguramiento, no quiere decir que no vaya a ser condenada, solo que el proceso va a tener muchas etapas hasta la sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria y el juez determina si le da prisión o no”.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias