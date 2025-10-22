En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Iván Cepeda dice cuándo iniciará proceso de casación tras absolución a Uribe: "Esto no acaba aquí"

Iván Cepeda dice cuándo iniciará proceso de casación tras absolución a Uribe: "Esto no acaba aquí"

El senador y precandidato presidencial habló con Noticias Caracol y explicó cuáles serán los pasos a seguir en su proceso por activar el recurso de casación en el caso por el que el expresidente Álvaro Uribe quedó absuelto este martes 21 de octubre.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 22 de oct, 2025
Noticias Caracol (11).jpg
Iván Cepeda dijo tildó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de "mediocre y no sustancial". -
Foto: Colprensa

