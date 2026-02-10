Rescatan a joven embarazada secuestrada, al parecer, por expareja que quería obligarla a abortar

En una operación relámpago que ha conmocionado a Medellín, capital antioqueña, las autoridades lograron el rescate de una joven embarazada de 25 años que permaneció retenida durante dos días en condiciones infrahumanas.

El caso, que escaló de una violencia de género a un secuestro extorsivo, reveló detalles escalofriantes sobre las agresiones físicas y psicológicas a las que fue sometida la víctima.

El operativo, liderado por el Gaula de la Policía Nacional en articulación con la Alcaldía de Medellín, permitió la captura en flagrancia de dos hombres, de 24 y 33 años de edad, en el sector de Guayana del barrio Manrique. Según el reporte oficial, uno de los capturados es la expareja sentimental de la mujer, quien habría planeado el rapto tras enterarse de que la joven iba a ser madre. (Lea también: Revelan fotografías del presunto secuestrador de la madre de presentadora Savannah Guthrie)



El horror detrás del cautiverio

La pesadilla para la joven embarazada y su familia comenzó cuando fue interceptada y trasladada contra su voluntad a un inmueble en la zona nororiental de la ciudad. Durante las 48 horas que duró el secuestro, la familia de la víctima fue blanco de una extorsión sistemática. Las autoridades informaron que los delincuentes exigían inicialmente la suma de 500 millones de pesos por su liberación.



Sin embargo, las pruebas de supervivencia enviadas por los captores a través de aplicaciones de mensajería instantánea eran devastadoras. En los videos se observaban agresiones físicas constantes y las condiciones precarias de la retención.



Además de la millonaria cifra, los secuestradores realizaron la exigencia de 500.000 pesos, supuestamente destinados a cubrir gastos de alimentación de la víctima mientras estaba privada de la libertad.

Las investigaciones preliminares arrojaron un móvil aún más oscuro: el agresor pretendía inducir un aborto a la mujer mediante el suministro forzado de medicamentos y el uso de violencia física, buscando poner fin al embarazo de manera violenta.



Respuesta institucional y despliegue del Gaula

La acción policial fue posible gracias a la denuncia oportuna de un familiar a través de la Línea 123, lo que activó de inmediato la ruta de desaparición y el despliegue de más de 40 uniformados del Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Mediante labores técnicas de investigación y el apoyo de fuentes humanas, se logró ubicar la vivienda exacta donde la mujer permanecía bajo custodia.

Tras el rescate, la víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial para recibir valoración médica y estabilizar su estado de salud. Asimismo, se activó la Patrulla Púrpura, una unidad especializada encargada de garantizar la protección integral de los derechos de las mujeres y brindar una respuesta inmediata ante casos de violencia de género.

Valeria Molina Gómez, Secretaria de las Mujeres de Medellín, destacó el compromiso de la administración local con la vida de las ciudadanas. “Desde el momento en que la mujer fue recuperada y llevada al hospital, hemos venido acompañándola psicológicamente y activamos ya todas las rutas de acompañamiento jurídico para que este caso no quede en la impunidad”, afirmó la funcionaria. Molina también subrayó que el apoyo se extiende a todo el núcleo familiar a través de un trabajo conjunto con la Secretaría de Paz y Derechos Humanos. (Lea también: Hombre se escondió en un tanque de agua tras amenazar y abusar a una adolescente en Antioquia)



Justicia y contundencia frente al delito

Por su parte, las autoridades locales fueron enfáticas en que Medellín no será refugio para violentos. "En Medellín no vamos a permitir ningún tipo de violencia contra nuestras mujeres ni actos de extorsión que busquen someterlas o intimidarlas", declaró el secretario de Seguridad, Manuel Villa, resaltando que el trabajo articulado entre la Policía Nacional y las dependencias municipales es la clave para obtener resultados contundentes.

Además del rescate y las capturas, el operativo permitió la incautación de dos teléfonos celulares, que serán sometidos a análisis forense para fortalecer el material probatorio, y la recuperación de una motocicleta que figuraba como hurtada.

Los dos capturados han sido puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, además del delito de secuestro extorsivo, los procesados podrían enfrentar cargos adicionales por tortura y tentativa de feminicidio, dada la sevicia de los actos cometidos contra la mujer embarazada. De ser hallados responsables, podrían enfrentar penas que alcanzan los 30 años de prisión.

“En Medellín reiteramos nuestro mensaje de cero tolerancia frente a cualquier forma de violencia contra las mujeres y reafirmamos nuestro compromiso con su protección y la garantía plena de sus derechos”, dijo por su parte el alcalde Federico Gutiérrez.

