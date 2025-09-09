Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Profesor fue condenado por acto sexual abusivo contra alumna de 9 años en Restrepo, Valle

Profesor fue condenado por acto sexual abusivo contra alumna de 9 años en Restrepo, Valle

Jhon Jairo Bernal, usando su posición como docente, llegó a la casa de la víctima diciendo que repasarían temas académicos y aprovechó para agredirla.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 09, 2025 09:43 a. m.
Capturan profesor condenado a 13 años por someter a vejámenes sexuales a una niña de 9 años
Deberá pagar 13 años y 3 meses de cárcel -
Fiscalía