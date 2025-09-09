Profesor fue condenado por acto sexual abusivo contra alumna de 9 años en Restrepo, Valle

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de Jhon Jairo Bernal, un profesor condenado a 13 años y 3 meses de prisión por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado. La detención se realizó el pasado 4 de septiembre en una vía del municipio de Restrepo, Valle del Cauca, en cumplimiento de una orden emitida por el Tribunal Superior de Buga.

El caso se remonta a abril de 2015 cuando Bernal se presentó en la vivienda de una niña de 9 años con el pretexto de realizar un repaso académico. Bajo ese engaño, logró ingresar al hogar de la menor, donde la sometió a tocamientos de índole sexual. La Fiscalía demostró que el hombre utilizó su rol como docente para acercarse a la víctima, aprovechando la confianza depositada en él por la familia y la comunidad educativa.

La captura de este profesor fue realizada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo de la Policía Nacional, y un juez de control de garantías avaló el procedimiento, ordenando su traslado a un centro penitenciario.



El caso de Bernal es un llamado urgente a reforzar los mecanismos de prevención y denuncia en entornos escolares y familiares, pues este tipo de delitos, en los que el agresor se vale de su posición de autoridad para manipular y vulnerar a menores, representan una grave amenaza para la niñez y deben ser enfrentados con contundencia por el sistema judicial.



¿Cómo denunciar maltrato infantil?

En Colombia, cualquier ciudadano puede denunciar casos de maltrato infantil, ya sea físico, psicológico, sexual o por negligencia. La denuncia puede ser realizada por familiares, vecinos, docentes o cualquier persona que tenga conocimiento de una situación que afecte la integridad de un menor.

Las principales rutas de denuncia incluyen:



Línea 141 del ICBF : gratuita y nacional, disponible para adultos y menores. Ofrece orientación, activación de rutas de protección y coordinación con autoridades

: gratuita y nacional, disponible para adultos y menores. Ofrece orientación, activación de rutas de protección y coordinación con autoridades Página web www.teprotejo.org : permite realizar denuncias anónimas y detalladas sobre maltrato infantil, acoso escolar, abuso sexual, entre otros

: permite realizar denuncias anónimas y detalladas sobre maltrato infantil, acoso escolar, abuso sexual, entre otros Línea 123 de la Policía Nacional : para emergencias inmediatas.

: para emergencias inmediatas. Fiscalía General de la Nación y Policía de Infancia y Adolescencia : reciben denuncias presenciales y virtuales.

y : reciben denuncias presenciales y virtuales. Comisarías de Familia y Defensorías del Pueblo: activan medidas de protección y restablecimiento de derechos.

No se requiere abogado ni tiene costo alguno. Es fundamental proporcionar la ubicación del menor y una descripción clara de los hechos.

Las autoridades pueden realizar visitas de verificación y activar medidas como atención psicológica, traslado a hogares de paso o sustitutos, y judicialización del agresor.

La denuncia debe hacerse con empatía, evitando la revictimización. Escuchar, creer y proteger al menor son pasos esenciales para garantizar su bienestar. La ley colombiana protege incluso al feto en gestación si la madre es víctima de maltrato, y sanciona con prisión a los responsables.

Denunciar es un deber ciudadano y una acción vital para romper el ciclo de violencia y garantizar una infancia segura.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias