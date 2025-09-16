¿Profesores de Valeria Afanador estarán vinculados al proceso como sospechosos? Abogado respondió

Dos profesores de Valeria Afanador fueron llamados a brindar declaración ante la Fiscalía General de la Nación en medio de las investigaciones por la desaparición y posterior muerte de la menor de edad en inmediaciones del colegio Gimnasio Los Laureles, en Cajicá, Cundinamarca.

Se trata de la directora de grupo de Valeria y del profesor de educación física, quienes deberán aclarar su responsabilidad en la desaparición de la pequeña.

La directora del curso de la menor, en indagaciones internas de la institución educativa, ella intentó hacer que Valeria tomara las onces, pero la niña corrió hacia el salón de deportes para sacar un balón, una práctica que, aseguró, era habitual en ella.



Dijo también que, posterior a eso, acompañó a otros niños a tomar el refrigerio y luego pasó a vigilar el parque y el arenero. Indicó que en su actividad de vigilancia a las 10:25 de la mañana no registró a Valeria y que solo se enteró de su desaparición tiempo después del descanso de los niños.

El profesor de educación física también fue llamado a declarar ante la Fiscalía General de la Nación ya que él fue la persona que le entregó el balón a Valeria y quien habría sido el último docente que habló con la niña antes de desaparecer misteriosamente.

Sobre si los docentes estarán vinculados al proceso como sospechosos de la desaparición y posterior muerte de Valeria Afanador, el abogado del Colegio Los Laureles dijo en Blu Radio que “son diligencias de entrevista, de manera que no se trata ni mucho menos de que la Fiscalía los tenga sospechosos de algún delito”.

Las declaraciones de los dos profesores de Valeria serán clave dentro del proceso, pues la defensa de la familia de la menor de edad insiste en que no solo la rectora sino los docentes incurrieron en graves omisiones.



Chats de los profesores de Valeria Afanador

La Fiscalía General de la Nación reveló una serie de chats del grupo de WhatsApp de los profesores del colegio de Valeria Afanador. En dichas conversaciones se comenzó a preguntar por la niña apenas desapareció:

Profesora 1: “Buen día. ¿Alguien ha visto a Valeria Afanador? Los niños están corriendo buscándola y dicen que no aparece por ningún lado”. Profesora 2: “Normalmente se va al salón donde Mr. Diego tiene los materiales”. Profesora 3: “No aparece”. Profesora 4: “Ella no llegó a clase de sount art… ¿Estará cerca del salón de música?”. Profesora 5: “En los edificios no está y preescolar tampoco”.

Una docente relató que, hacia el mediodía, se activó una alarma de evacuación en el colegio, momento en el que estudiantes y profesores comenzaron a buscar a Valeria Afanador. La búsqueda se intensificó y, a las 12:50 p.m., se realizó una llamada a la madre de la menor para informarle sobre su desaparición.

De acuerdo con las actas del caso, alrededor de las 2:00 p.m. se notificó la presencia de los bomberos en el río que colinda con la institución educativa. En ese momento, se procedió a extraer los videos de las cámaras de seguridad, los cuales fueron entregados a la Policía para su análisis.

El abogado de la familia, Julián Quintana, exigió que se investigue penalmente a los responsables dentro del colegio. En sus palabras: “Hicimos hincapié a la fiscalía frente a la solicitud de imputación tanto a la rectora como a otros profesores del colegio por las profundas omisiones en este caso que derivaron en el homicidio de Valeria”.

Ante las presuntas omisiones, Francisco Bernate, abogado del colegio Gimnasio Los Laureles, dijo que “en el colegio hay estamentos, hay una estructura organizacional, hay unas responsabilidades muy bien definidas hacia los docentes que se tienen que ocupar de los espacios de descanso y se tienen que ocupar de la vigilancia de los estudiantes. Esto ha sido entregado a las autoridades”.