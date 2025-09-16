En vivo
Noticias Caracol
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Dos profesores de Valeria Afanador, niña muerta en Cajicá, son llamados a declarar: ¿por qué?

Dos profesores de Valeria Afanador, niña muerta en Cajicá, son llamados a declarar: ¿por qué?

Una profesora y un profesor fueron solicitados por la Fiscalía General de la Nación y al colegio se le solicitaron una serie de documentos que ayudarían en las investigaciones del caso.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 16, 2025 09:54 a. m.
¿Por qué cuerpo de Valeria Afanador salió a flote 18 días después? Capitán de Bomberos da hipótesis
Valeria Afanador murió por ahogamiento, según Medicina Legal -
Noticias Caracol

