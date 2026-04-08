Próximo puente festivo en Colombia no será como lo conocemos: esto cambió, según el calendario

En Colombia, hablar de festivos es casi hablar de costumbre. El calendario nacional está marcado por varias fechas que, año tras año, interrumpen la rutina laboral y escolar. Para muchos, estos días representan descanso; para otros, una oportunidad de organizar viajes cortos o pasar tiempo en casa. Lo cierto es que el país tiene uno de los calendarios con más días festivos en la región, y eso no es casualidad.



Buena parte de los festivos en Colombia tienen origen religioso. Celebraciones del calendario católico como la Semana Santa, la Ascensión, Corpus Christi o el Sagrado Corazón siguen teniendo un peso importante dentro de la agenda oficial. A eso se suman fechas cívicas como la Independencia, la Batalla de Boyacá o el Día del Trabajo, que también están fijadas por ley. Además, existe una norma que explica por qué tantos festivos terminan cayendo lunes. Se trata de la Ley 51 de 1983, conocida como la Ley Emiliani. Esta ley permite mover varias celebraciones al lunes siguiente cuando no caen ese día, con el objetivo de evitar semanas partidas y facilitar fines de semana largos. Gracias a esta regla, los llamados “puentes” se volvieron algo común en la vida cotidiana del país.

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Sin embargo, no todos los festivos se pueden trasladar. Hay fechas que se mantienen fijas sin importar el día de la semana en el que caigan. Entre ellas están el 1 de enero, el 1 de mayo, el 20 de julio, el 7 de agosto, el 8 de diciembre y el 25 de diciembre. En 2026, este detalle cobra relevancia porque el próximo día festivo rompe la costumbre del lunes.



¿Cuándo es el próximo festivo en Colombia en 2026?

Luego de los festivos de Semana Santa, que en 2026 se celebraron el jueves 2 y viernes 3 de abril, el siguiente día de descanso en el calendario colombiano será el viernes 1 de mayo, correspondiente al Día del Trabajo. Esta fecha no se mueve al lunes y se mantiene fija, por lo que el descanso se dará entre viernes, sábado y domingo, sin el tradicional puente de sábado a lunes. Este cambio llama la atención porque corta una secuencia larga de festivos en lunes y obliga a reorganizar agendas para quienes suelen planear descansos cortos alrededor de los puentes. Después del 1 de mayo, el calendario de festivos para lo que resta de 2026 continúa de la siguiente manera:



Lunes 18 de mayo: Ascensión de Jesús

Lunes 8 de junio: Corpus Christi

Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Junio será uno de los meses con más días festivos consecutivos, todos en lunes, lo que genera varias semanas con descanso extendido. En el segundo semestre del año, los festivos quedan así distribuidos:



Lunes 20 de julio: Día de la Independencia

Viernes 7 de agosto: Batalla de Boyacá

Lunes 17 de agosto: Asunción de la Virgen

En este tramo aparece otro festivo que no cae en lunes, el 7 de agosto, que será viernes y permitirá un descanso similar al del Día del Trabajo. Más adelante, el calendario continúa con:



Lunes 12 de octubre: Día de la Raza

Lunes 2 de noviembre: Todos los Santos

Lunes 16 de noviembre: Independencia de Cartagena

Estos meses mantienen la lógica de la Ley Emiliani, con festivos concentrados en lunes. Finalmente, el cierre del año incluye dos fechas que tampoco cambian de día:



Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Viernes 25 de diciembre: Navidad

El festivo del 8 de diciembre, al caer martes, rompe la secuencia de lunes y deja un descanso aislado en mitad de semana. En total, Colombia tendrá 18 días festivos oficiales en 2026, repartidos entre celebraciones religiosas, cívicas e históricas. Aunque muchos seguirán cayendo lunes, el calendario también trae varios cambios que obligan a mirar con atención las fechas. El próximo festivo, el 1 de mayo, es el primer aviso de que no todos los descansos del año seguirán el mismo patrón.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL