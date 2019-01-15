Pruebas que enfrentará general (r) Humberto Guatibonza en juicio por chuzadas

La Fiscalía busca demostrar que integraba una organización señalada de interceptar, entre otros, al fiscal Néstor Humberto Martínez.

Guatibonza, que afirma ser inocente, rechazó los seis delitos que le imputa el ente judicial -concierto para delinquir agravado, utilización ilícita de redes de comunicaciones agravada, acceso abusivo a un sistema informático agravado, violación de datos personales agravados, uso de software malicioso agravado y daño informático agravado-.

La Fiscalía tiene interceptaciones y chats que vincularían al general retirado con los seguimientos ilegales.

También cuenta con la declaración del coronel retirado del Ejército Jorge Humberto Salinas, integrante de la supuesta red y que mencionó al general Guatibonza, empresarios y al senador Armando Benedetti.

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Escándalo de chuzadas da un giro que dejaría por fuera a Armando Benedetti Hasta el momento, el ente acusador dice haber establecido que la organización integrada por oficiales en retiro de la Policía y del Ejército, trabajaba en 175 carpetas que fueron halladas en el disco duro del computador de María Alicia Pinzón, la llamada hacker que dice haber creado un software en 2006 para interceptar mensajes de WhatsApp.

La audiencia de acusación formal también será en contra del periodista Carlos Arenas y el ingeniero Julián Villarraga, a quienes la Fiscalía señala de conseguir clientes para la organización ilegal.

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Actualización de Información: Mediante sentencia del 10 de abril de 2025, el Juzgado Treinta y Cinco (35) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá D.C. absolvió de manera integral al señor Carlos Eduardo Arenas Valero de los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación, relacionados con el concurso de delitos de concierto para delinquir, interceptación de datos informáticos agravado y uso de software malicioso agravado (artículos 340, 269C, 269E y 269H numeral 5° del Código Penal). En contexto:

General (r) Humberto Guatibonza, a juicio por red de chuzadas