Más de 3.000 familias afectadas en Ocaña y Norte de Santander por lluvias: “Todo quedó destrozado”

La tranquilidad de los habitantes de Ocaña, en Norte de Santander, se vio interrumpida en la noche del jueves 30 de abril por las alarmas de los organismos de socorro que anunciaban una nueva emergencia. (Lea también: Imágenes de la emergencia en Ocaña por fuertes lluvias y desbordamiento del río Tejo)

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Las lluvias provocaron el desbordamiento del río Tejo, que se llevó todo lo que encontró a su paso mientras que algunos de los damnificados, impotentes, solo podían grabar cómo la fuerza de la corriente anegaba la población.

El barrio El Tejarito fue uno de los más afectados y muchos de los residentes perdieron todos sus enseres por cuenta del lodo que se metió a sus hogares. Algunos mostraron que el nivel del agua sobrepasó sus cabezas. “Todo fue pérdida total, todo quedó destrozado, todo se dañó y por la sedimentación y el lodo que traía el agua fue muy difícil el acceso”, relató Juan Diego Tarazona, damnificado en Ocaña.



Advierten por posible tragedia

La emergencia, que afectó por lo menos siete barrios, la infraestructura básica y las vías de acceso de la zona, ha complicado la intervención de las autoridades.



Gustavo Paba, director de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres, manifestó que necesitan “hacer un sobrevuelo sobre el sector específico donde se originó esta emergencia, debido a que la comunidad nos está avisando que todavía queda mucho material desprendido en ese sector que podría generar una tragedia mayor en el municipio de Ocaña”.



Por su parte, Emiro Cañizares, alcalde del municipio en Norte de Santander, informó que "el acueducto del corregimiento de Buenavista se llevó completamente la captación y parte de la línea de conducción. Acueducto de la vereda Alto Grande, hemos podido llegar hasta este momento hasta El Rodeo".

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Las autoridades continúan desarrollando labores de atención, limpieza y socorro, además del monitoreo permanente ante posibles crecientes.

Entretanto, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, afirmó que “cerca de unas 3.000 familias están afectadas en 25 municipios por las vías, los derrumbes y demás”.

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Sin embargo, recalcó que la situación más grave es en Ocaña “donde cerca de 250 familias en este momento tuvieron inconvenientes, vieron cómo tuvieron que desalojarse y hemos desplazado a los secretarios de despacho de riesgo y de ambiente para poder llevar ayuda humanitaria de emergencia, y poder atenderlos y poder generar unas acciones para poder mitigar, y obviamente evitar que continúen presentándose estas situaciones”.

Resaltó que “afortunadamente, pues no hay situaciones de tragedia porque se pudo lograr evacuar en algunos casos, y la gente está damnificada en este momento”.

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