Qué es el día cívico, decretado por Gustavo Petro el 18 de marzo de 2025: ¿no debe ir a trabajar?

El presidente Gustavo Petro anunció día cívico para el 18 de marzo de 2025 , con el propósito de apoyar las manifestaciones en favor de las reformas sociales propuestas por su gobierno. El mandatario declaró que este día sería una oportunidad para que los ciudadanos participen en las movilizaciones y en la consulta popular que busca salvar dichas reformas.

“El martes comienza la consulta popular en Colombia y será día cívico como lo será el día de las elecciones, pero este martes saldremos a las calles, yo primero, a encabezar la manifestación de Bogotá, pero en cada ciudad de Colombia debe haber una manifestación del poder de decidir del pueblo, que no es más que el poder de la decisión sin miedo y sin violencia, con alegría”, agregó.

Pero, ¿qué es un día cívico?, ¿cuál es su propósito? y ¿cómo afecta al sector público y al privado?



¿Qué es día cívico?

Un día cívico es una jornada decretada por las autoridades gubernamentales con el objetivo de conmemorar eventos específicos o facilitar la participación ciudadana en actividades de interés nacional. A diferencia de los días festivos, que están establecidos por ley y aplican tanto para el sector público como para el privado, los días cívicos son decretados en circunstancias particulares y no necesariamente implican un descanso obligatorio para todos los trabajadores.

Presidente Gustavo Petro decreta día cívico en Colombia

¿Cuál es el alcance del día cívico?

Sector público

El día cívico implica la suspensión de actividades para los funcionarios y empleados de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, tanto del nivel central como descentralizado. Esto incluye ministerios, departamentos administrativos y otras entidades gubernamentales. Sin embargo, es de destacar que ciertos servicios esenciales continuarán operando con normalidad para garantizar el bienestar de la ciudadanía. Estos incluyen:



Policía

Fuerzas Militares

Servicios de salud pública

Emergencias

Atención y prevención de desastres

Movilidad

Seguridad y orden público

Sector privado

En el sector privado, la medida del día cívico no es de cumplimiento obligatorio. Cada empleador tiene la facultad de decidir si se acoge o no a la medida. Esto significa que los trabajadores del sector privado deberán esperar la decisión de sus empleadores respecto a si podrán participar en las actividades del día cívico sin que esto afecte su relación laboral.



¿Pueden despedirme por no ir a trabajar durante el día cívico?

El decreto del día cívico establece que ningún empleador podrá despedir a un trabajador por participar en las movilizaciones, ya que esto violaría la ley. Según el Código Sustantivo del Trabajo, los empleadores no pueden imponer su visión política y religiosa a sus empleados. Por lo tanto, la participación en el día cívico no podrá ser considerada como causal de despido.

"El martes será un día cívico. Ningún patrón podrá decir que despide a un trabajador por ir a la defensa de sus propios derechos porque violará la ley", dijo el jefe de Estado en un discurso en Aracataca, departamento del Magdalena.

¿Es legal despedir a un empleado durante el día cívico?

Pero ojo, porque si el empleador no autoriza la ausencia por día cívico y el empleado decide no asistir, esto podría considerarse una ausencia no justificada, resultando en un descuento proporcional a un día de trabajo, conforme a lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 57, numeral 4, que señala la obligación del trabajador de cumplir con las órdenes e instrucciones del empleador en relación con el trabajo contratado.

