¿Se aproxima un nuevo fenómeno de El Niño? Ideam activa monitoreo en Colombia por esta razón

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Ministerio de Ambiente informaron que el Gobierno nacional inició un proceso de seguimiento preventivo ante la posible formación del fenómeno climático de El Niño durante el segundo semestre de 2026. Las entidades que advirtieron sobre señales tempranas de calentamiento en el océano Pacífico ecuatorial.

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De acuerdo con los análisis realizados por centros internacionales de predicción climática y los modelos utilizados para el monitoreo del sistema océano-atmósfera, se observa una tendencia hacia la transición a condiciones asociadas con El Niño en los próximos meses. Las proyecciones indican que el fenómeno podría consolidarse entre junio y agosto de 2026 y mantenerse hacia el cierre del año, aunque su intensidad todavía es incierta.

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Las autoridades señalaron que, por ahora, el país se encuentra en una etapa de vigilancia climática. Este proceso consiste en evaluar constantemente diferentes indicadores oceanográficos y atmosféricos que permiten identificar cambios en la temperatura del océano Pacífico y en los patrones de circulación del viento. Estos factores son determinantes para confirmar el desarrollo del fenómeno.



Colombia activa seguimiento ante posible aparición del fenómeno de El Niño

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible encargada, Irene Vélez Torres, explicó que aunque todavía no es posible declarar oficialmente la presencia de El Niño, la información científica disponible sugiere un incremento progresivo en la temperatura del océano Pacífico. Según indicó, estas señales permiten alertar de manera anticipada a las instituciones y a las autoridades regionales para que comiencen a preparar medidas de prevención.



"Aunque todavía no nos corresponde declarar oficialmente un fenómeno de El Niño, lo responsable es informar a la ciudadanía que ya contamos con evidencia científica que confirma un creciente calentamiento del océano Pacífico. Estas señales son una alerta temprana para el país, que nos permite anticiparnos, activar la preparación institucional y trabajar con las regiones para reducir riesgos y proteger a las comunidades".

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El seguimiento también incluye el análisis de la región conocida como Niño 3.4, una zona del Pacífico ecuatorial utilizada como referencia internacional para medir anomalías en la temperatura superficial del mar. De acuerdo con el promedio de los modelos climáticos consultados, estas anomalías "podrían ubicarse alrededor de +1 °C hacia finales de 2026, lo que indicaría el desarrollo potencial de un fenómeno de El Niño, cuya magnitud aún continúa bajo observación", indicó el Ideam en un comunicado.



¿Cómo será el clima entre abril y agosto en Colombia?

Los pronósticos preliminares también advierten posibles efectos sobre el comportamiento de las lluvias en varias zonas del país. Entre los meses de abril y agosto se prevé una ligera reducción de las precipitaciones frente a los promedios históricos en algunas regiones, especialmente en el Caribe, la región Andina y parte del Pacífico colombiano. Si las condiciones de El Niño se consolidan durante la segunda mitad del año, esa disminución de lluvias podría intensificarse en determinados territorios.

Este tipo de variaciones climáticas suele generar impactos en diferentes sectores, entre ellos el abastecimiento de agua, la agricultura, la generación de energía y la gestión de incendios forestales. La directora general del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, explicó que el monitoreo constante del sistema climático permite anticipar posibles escenarios y brindar información a las autoridades locales. "Aunque en este momento estamos transitando hacia condiciones neutrales del fenómeno ENSO, los indicadores océano-atmósfera muestran un calentamiento sostenido en el Pacífico ecuatorial relacionado con la probabilidad de un fenómeno de El Niño".

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"En el Instituto mantenemos el monitoreo permanente de indicadores como la anomalía de temperatura y los vientos alisios. De ser necesario, estaremos emitiendo alertas tempranas para que las autoridades y los diferentes sectores activen medidas de preparación ante la posible disminución de lluvias en el Caribe y las regiones Andina y Pacífica", agregó la entidad. Por ahora, el fenómeno no ha sido declarado oficialmente y su evolución dependerá del comportamiento de las variables oceánicas y atmosféricas durante los próximos meses.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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vgomezgo@caracoltv.com.co