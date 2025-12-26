¿Qué se sabe de la turista mexicana hallada muerta en Antioquia durante Navidad? Estaba en Jacuzzi

Un trágico hecho se registró en el municipio de Carmen de Viboral, en Antioquia, luego de que se reportara el hallazgo de una mujer extranjera fallecida dentro de un Jacuzzi. El incidente opacó la tradicional noche navideña de este 2025, pues al sitio tuvieron que acudir las autoridades para hacer la respectiva inspección y recolectar las muestras que permitiesen indagar sobre las circunstancias y causas de su fallecimiento.

Por ahora se conoce que el hecho fue reportado ante la línea de emergencia nacional por la pareja de la mujer, quien explicó a las autoridades que ella había sido hallada sin signos vitales dentro del jacuzzi de una vivienda que habían rentado para pasar su aniversario y las fiestas de fin de año; pese a supuestos esfuerzos por reanimarla, la pareja de la fallecida no pudo salvarle la vida.

Reportes preliminares basados en el testimonio del cercano de la mujer que murió en el lugar sostienen que la víctima ingresó al jacuzzi y, pasados pocos minutos, cuando su novio fue al punto en el que ella se encontraba, esta ya estaba sin signos vitales. La mujer hallada muerta y su novio se encontraban de paso por Colombia, pues tanto él, de 36 años, como la fallecida, de 26, vivían en México.



Las autoridades, bajo la vocería del coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía de Antioquia, dieron a conocer que en la zona en la que fue hallada muerta la mexicana se encontraron sustancias estupefacientes. Presuntamente, y mientras avanza la investigación, se dio a conocer que el cuerpo de la fallecida no presentaba signos de violencia, por lo que las autoridades continúan investigando para determinar con mayor claridad qué fue lo que ocurrió en el punto de los hechos.



Actualmente, los investigadores continúan a la espera de los resultados forenses que puedan arrojar más luces sobre la muerte de esta mujer, quien fue identificada como Ana Carolina Herrera Torres. Si bien no se evidenciaron signos de maltrato a simple vista en el cuerpo de esta persona, las autoridades no descartan que Herrera haya sido víctima de ahogamiento.

