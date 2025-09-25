En vivo
COLOMBIA
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Qué tenía el coctel mortal que dejó once muertos en Barranquilla? Estas son las víctimas

¿Qué tenía el coctel mortal que dejó once muertos en Barranquilla? Estas son las víctimas

En total fueron 25 las personas que resultaron intoxicadas con un licor artesanal que consumieron. Diez se encuentran en unidad de cuidados intensivos y médicos dicen que podría haber más muertes.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 25 de sept, 2025
