¿Qué va a pasar con Salvatore Mancuso cuando llegue a Colombia proveniente de Estados Unidos?

Después de 16 años de ser extraditado a los Estados Unidos y purgar una condena por narcotráfico, Salvatore Mancuso regresará a Colombia.



Mancuso saldrá desde un hangar, en el aeropuerto de Atlanta, Georgia, a bordo de un avión del Gobierno estadounidense y se espera que en horas de la tarde del 27 de febrero llegue a la base militar Catam.

Una vez el exjefe paramilitar y hoy gestor de paz pise suelo colombiano se activará un dispositivo de seguridad especial liderado por la Dijín, la cual incluye su inmediata detención, pues aún tiene dos condenas pendientes por cumplir.

Mancuso no quedará en libertad y sería trasladado a una cárcel tras una orden emitida por la Sala de Justicia y Paz, por su presunta participación en más de un centenar de crímenes.

Precisamente, a pocas horas de ser deportado a Colombia, Noticias Caracol conoció una conversación inédita que sostuvieron en el año 2020 el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia y el exjefe de la extinta FARC Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko.

En este diálogo, ambos hablaron del paso que dieron uno y otro para llenar el camino hacia la paz.

“Nuestra participación junto con la de ustedes, dentro de este proceso, va a dar un panorama completo de la verdad real, de la verdad verdadera, de lo que ocurrió en el conflicto, para que esas semillas que usted acaba de nombrar no sigan siendo gérmenes que perpetúen el conflicto armado interno en Colombia”, dijo Salvatore Mancuso.

Rodrigo Londoño le respondió: “Bueno, hombre, perfecto. Me parece muy bien, dejando la claridad, con otros hemos estado en escenarios hablando de estos temas. No se trata de demostrar quién fue el menos malo, o el más bueno, se trata de mostrar lo que no debemos seguir haciendo”.