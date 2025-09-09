Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
NEPAL
VALERIA AFANADOR
NUEVA EPS
LOS INFORMANTES
NÉSTOR LORENZO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Quién era civil que murió en ataque de Armada a lancha donde iba alcaldesa de Nariño? Esto se sabe

¿Quién era civil que murió en ataque de Armada a lancha donde iba alcaldesa de Nariño? Esto se sabe

El hombre fue identificado como Luis Fernando Sánchez, asesor de la alcaldesa de Mosquera, Nariño. El secretario de Gobierno del departamento aseguró que no hubo incumplimiento de "protocolos" de parte de la embarcación municipal. Conozca los nuevos detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: septiembre 09, 2025 11:09 a. m.
Comparta en:
Video de momento posterior al ataque de Armada contra lancha de alcaldesa
Video de momento posterior al ataque de Armada contra lancha de alcaldesa
SUMINISTRADA