¿Lo llaman de números desconocidos? Así venderían sus datos a posibles extorsionistas en Bogotá

Los mensajes de números desconocidos y llamadas donde nadie habla o ponen voces claramente pregrabadas son un escenario incómodo que más de uno vive día a día. Una grave denuncia reveló que en Bogotá estarían vendiendo bases de datos con información personal de cientos de miles de ciudadanos que estarían siendo usadas para el delito de extorsión.

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Este fenómeno fue revelado por el concejal Julián Espinosa durante un debate de control político que hizo el Concejo de Bogotá a la Secretaría de Seguridad. La denuncia fue acompañada por un video grabado con cámara oculta como evidencia de esta forma de operar de algunos criminales que trafican información sensible, incluyendo personas de la tercera edad, pensionados y personas naturales con empresas.

“Lo que estamos viendo es extremadamente grave. Aquí hay un mercado ilegal de información personal que podría estar siendo utilizado para cometer delitos como la extorsión”, advirtió el concejal.



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El material expuesto fue grabado en el sector de Unilago, en la localidad de Chapinero. La persona encubierta recurre a un hombre que está de pie en plena vía pública, frente al centro comercial. El sujeto empieza a ofrecerle bases de datos. “Esta empresarial viene con 24.850 registros”, señala. Estas bases de datos contienen información sensible como nombres completos, nombre de la empresa en la que labora y número de celular. ¿El costo a cambio de una base de datos con más de 24.000 personas de a pie que registran sus empresas legalmente? 100.000 pesos, señala el vendedor.

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Pero estos personajes no solo tendrían información empresarial, pues el video muestra que también ofrecen bases de datos que contienen información de pensionados en Colombia, que incluyen cédulas, nombres y teléfonos. “Esa son 18.800 registros, se la dejo en 200”, dice el vendedor. “Si quiere ir a la fija, la de pensionados, a ellos les puede vender lo que sea”, le dice la persona al supuesto comprador.

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Las listas serían enviadas vía WhatsApp o correo del interesado. “Yo tengo un cliente acá que cada vez que me llega una base de datos, él me la compra porque el man le ha ganado plata a eso”, cuenta el vendedor a la persona encubierta a manera de confidencia, como si quisiera mostrar el éxito de un negocio que realmente es un delito.

Esta grabación pone en evidencia el modo de operar de los criminales que incurren en el delito de extorsión en Bogotá. En lo que va de 2026, se han registrado 441 casos de esta conducta en la capital; 214 se realizaron mediante llamadas telefónicas y 96 en redes sociales. “Si la mayoría de las extorsiones se hacen por llamadas y redes sociales, la pregunta es de dónde están obteniendo la información de las personas”, señaló Espinosa.

Paula Rozo

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