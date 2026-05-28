Recomendaciones del Ministerio de Ambiente para enfrentar posible fenómeno de El Niño a Colombia

Colombia está en alerta por la posible llegada de un fenómeno de El Niño que traería graves efectos en el país. Ante esto, el Gobierno Nacional publicó una serie de recomendaciones para los ciudadanos en torno a cómo prepararse para actuar frente a las consecuencias que traería la llegada de este fenómeno al territorio. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cabeza de la ministra (e) Irene Vélez, ha oficializado un conjunto de 17 medidas y recomendaciones preventivas, enfocadas en la atención de posibles emergencias y la preservación de los recursos naturales. Este paquete integral incluye 10 directrices emitidas directamente por el Ministerio y 7 requerimientos adicionales establecidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para fortalecer la respuesta anticipada en los territorios.



¿Cuándo llegará el fenómeno de El Niño a Colombia?

La necesidad de actuar con prontitud responde a pronósticos técnicos que señalan un “82% de probabilidad de que el fenómeno de El Niño llegue entre mayo y junio, con una permanencia estimada del 96% entre diciembre de 2026 y febrero de 2027”.

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En este contexto, la ministra Vélez ha subrayado que la prevención es un acto de responsabilidad frente a la crisis climática actual: “Prepararnos es cuidar la vida. Prepararnos es actuar con responsabilidad frente a la crisis climática. Hoy enfrentamos fenómenos cada vez más intensos, prolongados y con mayores impactos sobre el agua, los ecosistemas, la salud y la seguridad alimentaria”.



Cuidar el agua: clave para enfrentar el fenómeno de El Niño

Uno de los ejes fundamentales de la estrategia es la gestión integral del recurso hídrico, donde se establece un orden de prioridades para enfrentar la posible escasez de agua. Según las directrices del Ministerio, tras fortalecer el monitoreo de las concesiones de agua, “se priorizará, según las condiciones, el abastecimiento humano y los usos agrícolas sobre la explotación industrial”. Además, se insta a las autoridades y a la ciudadanía a implementar medidas de uso eficiente y ahorro de agua de manera inmediata en caso de ser necesario.

En relación con la prevención y el manejo de incendios forestales, el Gobierno recomienda acciones operativas y prohibitivas para mitigar los riesgos asociados a las altas temperaturas. Las medidas incluyen “implementar sistemas de alerta temprana y planes de respuesta rápida, prohibir quemas abiertas en áreas de importancia ambiental, fortalecer el monitoreo satelital de puntos de calor y apoyar a los cuerpos de bomberos y brigadas forestales comunitarias”.



Para facilitar esta labor, se ordena a las autoridades difundir boletines técnicos y “publicar cartografía de amenazas por incendios, inundaciones y avenidas torrenciales” utilizando la información oficial puesta a disposición por el Ideam.



El ordenamiento territorial también juega un papel crucial en la adaptación climática de las regiones. El Ministerio recomienda a las entidades territoriales adelantar una “revisión excepcional de los POT con base en los efectos o daños que ocasione el fenómeno en los territorios”. Asimismo, se busca promover el uso de energías renovables como alternativa sostenible, evitar la ocupación de zonas vulnerables y fomentar el aprovechamiento de aguas lluvia.



La protección de la biodiversidad ante el fenómeno de El Niño

La protección de la biodiversidad es otra prioridad, con acciones para “identificar y proteger corredores de conectividad biológica para facilitar la migración de fauna” y la restauración de humedales y bosques que regulan el clima. Las autoridades ambientales deben “coordinar el rescate, atención y translocación de fauna afectada por incendios y estrés climático”, intensificando las campañas contra la caza y el tráfico ilegal de especies vulneradas.

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Por su parte, la Anla ha instruido a los titulares de licencias ambientales a ajustar sus planes de contingencia y programas de ahorro de agua. En particular, para los proyectos hidroeléctricos, se ha solicitado “reforzar el análisis de estabilidad de caudales descargados para evitar fluctuaciones abruptas que puedan generar afectaciones sobre comunidades y ecosistemas aguas abajo”.

Finalmente, el Gobierno hace un llamado a la gobernanza y participación comunitaria. Se recomienda a la ciudadanía “ahorrar agua y energía, evitar la exposición solar prolongada, denunciar focos de incendio e informarse sobre las alertas”. La educación ambiental, integrando los saberes locales de comunidades y pueblos étnicos, será clave para fortalecer el cuidado colectivo de los ecosistemas ante los efectos de la variabilidad climática.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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