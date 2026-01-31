Reconocido cantante de cumbias fue judicializado tras ser señalado de agresión a su pareja

Saúl Duarte Naranjo, un reconocido cantante de cumbias fue judicializado en Bucaramanga, Santander, luego de ser señalado de agredir con un arma cortopunzante a su pareja sentimental en hechos que actualmente son materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. El caso, que fue presentado ante un juez de control de garantías, se encuentra dentro de un proceso por presunto intento de feminicidio.



De acuerdo con el boletín oficial emitido por la Fiscalía, el hombre, de 46 años, fue puesto a disposición de la justicia tras ser capturado por unidades de la Policía Nacional. El ente acusador le imputó el delito de feminicidio en grado de tentativa, que puede generar una condena de 20 a 40 años de prisión

El cargo no fue aceptado por el procesado durante las audiencias concentradas. No obstante, por solicitud de la Fiscalía, el juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Según lo expuesto por un fiscal especializado, durante las diligencias se presentó documentación que daría cuenta de un presunto ciclo de violencia física, psicológica y económica al que habría sido sometida Natalie Alexandra Pérez Navarro, durante aproximadamente cuatro años de convivencia. Las autoridades indicaron que este contexto de violencia habría sido reiterado en el tiempo y que existen al menos dos episodios documentados en los que la mujer resultó lesionada con un arma blanca.



El primero de estos hechos se habría registrado en agosto de 2025, en el barrio La Cumbre de Floridablanca. Conforme a la información presentada, el hombre habría revisado el teléfono celular de su pareja y, tras un episodio de celos, presuntamente la amenazó de muerte y le causó una herida en el pecho con un arma cortopunzante.



El segundo episodio ocurrió en enero de 2026, esta vez en el barrio Campo Hermoso de Bucaramanga. En esa ocasión, el hombre habría llegado hasta ese sector y, según las autoridades, nuevamente atacó a la mujer con un arma punzocortante. La Fiscalía señaló que la rápida atención médica fue determinante para evitar un desenlace fatal.

Hace unas semanas Caracol Radio informó que el más reciente ataque se produjo en el Parque de la Vida, luego de un encuentro entre la víctima y su expareja sentimental. De acuerdo con el relato que habría sido entregado por la mujer, el agresor la habría citado bajo el argumento de encontrarse en un mal estado emocional. Durante el encuentro, la discusión habría escalado en amenazas, culminando en una agresión con arma cortopunzante que le ocasionó varias heridas en el tórax.

También señalaron que el presunto agresor registra antecedentes judiciales, entre ellos procesos por violencia intrafamiliar y otros hechos ocurridos en años anteriores.

Desde la Fiscalía se reiteró el llamado a denunciar de manera oportuna cualquier amenaza o agresión, especialmente cuando existen antecedentes que puedan poner en riesgo la vida de las víctimas. El proceso judicial continuará mientras se esclarecen los hechos y se determina la responsabilidad penal del investigado, bajo el principio de presunción de inocencia.

