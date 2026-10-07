Reportan fuerte explosión cerca a un puesto de control de Policía en Popayán

Habitantes del barrio Alfonso Lópes, en Popayán, reportaron una fuerte explosión cerca de un puesto de control de la Policía en horas de la mañana de este miércoles 7 de octubre. En el sitio se reúnen autoridades y habitantes que verifican si hay uniformados afectados por la explosión.



A través de redes sociales se han dado informaciones preliminares sobre lo ocurrido, señalando que se trataría de un artefacto explosivo que se detonó cerca del puesto de control ubicado entre los barrios Santa Mónica y Alfonso López de la ciudad. No hay balance oficial de heridos, pero en videos difundidos se observa caos en el lugar.

ATENCIÓN: Hace instantes estalló un artefacto explosivo en #Popayán. El hecho se dio entre los barrios Santa Mónica y Alfonso López, al suroriente de la capital caucana. Un dispositivo de policías adelantaba un retén, cuando de un momento a otro, detonan una bomba. Por el momento… pic.twitter.com/z75YoArRS7 — RubénP (@Ruben723) October 7, 2026

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