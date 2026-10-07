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Reportan fuerte explosión cerca a un puesto de control de Policía en Popayán

Las autoridades se encuentran verificando lo ocurrido en el lugar de los hechos.

Por: María Paula González
Actualizado: 7 de oct, 2026
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explosión en Popayán
Foto: captura video redes sociales

Habitantes del barrio Alfonso Lópes, en Popayán, reportaron una fuerte explosión cerca de un puesto de control de la Policía en horas de la mañana de este miércoles 7 de octubre. En el sitio se reúnen autoridades y habitantes que verifican si hay uniformados afectados por la explosión.

A través de redes sociales se han dado informaciones preliminares sobre lo ocurrido, señalando que se trataría de un artefacto explosivo que se detonó cerca del puesto de control ubicado entre los barrios Santa Mónica y Alfonso López de la ciudad. No hay balance oficial de heridos, pero en videos difundidos se observa caos en el lugar.

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