En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
DENUNCIA INSPECTOR POLICÍA
ARCHIVOS CALARCÁ
SALARIO MÍNIMO
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Reportan nueva fuga de delincuente en cárcel de Itagüi; hombre pagaba condena de 35 años

Reportan nueva fuga de delincuente en cárcel de Itagüi; hombre pagaba condena de 35 años

Las autoridades informaron sobre el escape de este sujeto, quien fue condenado por los delitos de el delito de extinción , secuestro, desaparición forzada y concierto para delinquir.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 9 de dic, 2025
Comparta en:
Cárcel
Foto: archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad