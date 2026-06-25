Así puede conseguir una tarjeta especial para viajar en el primer recorrido del Metro de Bogotá

La Secretaría Distrital de Hacienda informó que 21.950 personas realizaron aportes voluntarios durante el proceso de pago de sus obligaciones tributarias en lo corrido de 2026, una cifra que se acerca al total registrado durante todo el año anterior. Como reconocimiento a quienes realizaron esta contribución adicional, la administración distrital inició la entrega de una tarjeta conmemorativa asociada al primer recorrido del Metro de Bogotá, proyecto que actualmente avanza en su fase de construcción y que se convertirá en el principal sistema férreo de transporte masivo de la capital.

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"Desde el 2002, existe en Bogotá el aporte voluntario, una contribución ciudadana del 10% adicional al valor de los impuestos para financiar proyectos que benefician a la ciudad con obras y servicios. En 2026, más de 20 mil contribuyentes han recibido un reconocimiento porque han dado un paso más allá en el pago de impuestos, un gesto que no es menor porque es una muestra de su compromiso con el progreso de Bogotá, de su visión solidaria y del amor por esta ciudad que construimos juntos", se lee en un comunicado de la entidad. De acuerdo con los datos oficiales, los aportes se distribuyeron de la siguiente manera:



10.188 contribuyentes realizaron el aporte a través del impuesto predial.

11.615 personas lo hicieron mediante el impuesto sobre vehículos.

147 contribuyentes efectuaron el aporte por medio del Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

La entidad destacó que los ciudadanos que participaron en esta iniciativa representan una parte importante de quienes deciden destinar recursos adicionales para apoyar programas y proyectos de la ciudad.



¿Qué es el aporte voluntario y cómo funciona?

El aporte voluntario es un mecanismo que permite a los contribuyentes entregar recursos adicionales al Distrito al momento de cancelar determinados impuestos. En el caso de los impuestos predial y de vehículos, la contribución corresponde al 10% adicional sobre el valor liquidado. Para los contribuyentes del ICA existen diferentes alternativas de aporte, que pueden ser del 3%, 5% o 10%, según la elección del ciudadano.

La figura busca que las personas que así lo deseen puedan destinar recursos complementarios para respaldar inversiones públicas y proyectos de interés colectivo. La Secretaría de Hacienda recordó que este aporte no es obligatorio y que su realización depende exclusivamente de la decisión de cada contribuyente. El programa de aporte voluntario tiene antecedentes en Bogotá desde el año 2002, cuando fue impulsado durante la administración del entonces alcalde Antanas Mockus.



Desde entonces, la iniciativa ha permanecido como una opción disponible para quienes desean realizar una contribución adicional a la ciudad al momento de cumplir con sus obligaciones tributarias. Según las cifras oficiales, durante 2025 se registraron 24.568 contribuyentes que realizaron este aporte, convirtiéndose en uno de los años con mayor participación desde la creación del mecanismo. Además, con corte al 7 de junio, el número de aportantes en 2026 ya representaba aproximadamente el 88% del total alcanzado durante todo el año anterior.



¿Cómo puede reclamar una tarjeta conmemorativa del Metro de Bogotá?

La administración distrital señaló que la tarjeta entregada a los contribuyentes tiene un carácter simbólico y está relacionada con el inicio de operaciones del Metro de Bogotá. De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Hacienda, quienes realizaron el aporte voluntario recibirán esta tarjeta como reconocimiento a su participación en el programa.



La tarjeta permitirá a sus portadores hacer parte del primer viaje del sistema metro, considerado uno de los proyectos de infraestructura más importantes que ha desarrollado Bogotá en las últimas décadas. La entidad indicó que este elemento busca dejar constancia de la participación de los ciudadanos que decidieron efectuar una contribución adicional en favor de la ciudad durante la etapa previa a la puesta en marcha del sistema férreo.



Los ciudadanos aún pueden realizar el aporte voluntario

Las autoridades distritales señalaron que quienes todavía no han efectuado el aporte voluntario tienen la posibilidad de hacerlo durante los próximos vencimientos tributarios. Entre las fechas que aún permanecen vigentes se encuentran:



Impuesto Predial: pago sin descuento hasta el 11 de julio de 2026.

Impuesto de Vehículos: pago sin descuento hasta el 25 de julio de 2026.

Impuesto de Industria y Comercio (ICA): vencimiento el 15 de agosto de 2026.

Al momento de realizar el pago, los contribuyentes pueden seleccionar la opción correspondiente al aporte voluntario y efectuar la contribución adicional establecida para cada impuesto.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co