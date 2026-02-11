Reportan tres temblores en la madrugada de este miércoles 11 de febrero: uno fue de 4.8 de magnitud

Durante las primeras horas de este miércoles 11 de febrero, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó tres eventos sísmicos en el territorio nacional. Los temblores, localizados en los departamentos de Santander y Chocó, se registraron entre las 12:59 a. m. y las 4:25 a. m., activando los protocolos de monitoreo de la Red Sismológica Nacional.

¿Cómo fueron los temblores en la madrugada de este miércoles 11 de febrero?

El primer sismo, y el de mayor magnitud de la jornada, ocurrió a las 00:59 hora local con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander. Este evento tuvo una magnitud de 4.8 y una profundidad de 143 kilómetros. Dada su energía y profundidad intermedia, el movimiento pudo ser percibido en diversas zonas de la región andina, incluyendo Bucaramanga, Tunja y Cúcuta.

Posteriormente, a las 04:17 a. m., se registró un segundo evento en el occidente del país, específicamente en Bagadó, Chocó. Este sismo tuvo una magnitud de 2.7 y se caracterizó por ser superficial (menor a 30 kilómetros de profundidad). Debido a su baja magnitud, el impacto fue local, concentrándose principalmente en municipios cercanos al epicentro y áreas limítrofes con el departamento de Risaralda.



Finalmente, a las 04:25 a. m., la actividad regresó al departamento de Santander. Un nuevo temblor con epicentro nuevamente en Los Santos fue reportado con una magnitud de 3.2 y una profundidad de 152 kilómetros. Al igual que el primer evento de la madrugada, este se originó en el sistema geológico de la zona, aunque su menor magnitud pudo haber limitado su percepción principalmente a los habitantes de la Mesa de los Santos y áreas metropolitanas cercanas como Bucaramanga.



¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

La recurrente actividad sísmica en el país no es un fenómeno extraordinario, sino una característica intrínseca de su ubicación geográfica. Según explica el Servicio Geológico Colombiano, el territorio nacional se encuentra en una zona de alta complejidad tectónica donde convergen tres grandes placas: la Placa de Nazca, la Placa Sudamericana y la Placa del Caribe.



Interacción de placas: Colombia se sitúa sobre el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. La interacción entre estas placas genera esfuerzos y acumulación de energía que se libera en forma de sismos.

Colombia se sitúa sobre el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. La interacción entre estas placas genera esfuerzos y acumulación de energía que se libera en forma de sismos. Fallas geológicas: El país está atravesado por numerosos sistemas de fallas activas, como la Falla de Romeral o la Falla Frontal de la Cordillera Oriental, que segmentan la corteza y facilitan la ocurrencia de sismos superficiales.

El país está atravesado por numerosos sistemas de fallas activas, como la Falla de Romeral o la Falla Frontal de la Cordillera Oriental, que segmentan la corteza y facilitan la ocurrencia de sismos superficiales. El Nido Sísmico de Bucaramanga: El caso de Los Santos es particular a nivel mundial. Allí se encuentra el denominado "Nido Sísmico de Bucaramanga", una de las zonas de sismicidad intermedia más activas del planeta. En este punto específico, los sismos ocurren casi a diario debido a una configuración geométrica de las placas en profundidad que genera fricción constante. De hecho, aproximadamente el 60% de los sismos en Colombia se originan en esta zona.

El SGC enfatiza que, aunque se registren varios temblores en un periodo corto, esto hace parte de la dinámica normal de un país sísmicamente activo que reporta, en promedio, 2.500 sismos al mes.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.