En medio de emergencia en Córdoba, hallan cuerpo de joven arrastrado por corriente en San Pelayo

Las lluvias, escasas para esta época del año en Colombia, se intensificaron por la presencia de dos frentes fríos del hemisferio norte -uno la semana pasada y otro este fin de semana- que han llegado hasta el sur del mar Caribe y provocado la crecida de ríos que, en el caso de Córdoba, afectan a 24 de los 30 municipios del departamento, es decir, el 80% del territorio. (Lea también: Ideam aclara si se acerca tercer frente frío: revelan alertas por inundaciones y crecientes súbitas)

En medio de la emergencia que enfrenta la región se reportó el hallazgo del cuerpo de uno de los dos jóvenes que fueron arrastrados por la corriente en el municipio de San Pelayo el lunes 9 de febrero.

Las víctimas iban con dos caballos, a los que también encontraron sin vida, pero aún avanza la búsqueda de la otra persona. Con ellos serían cinco las personas fallecidas hasta el momento por el temporal.



Así vigilan lo poco que no quedó bajo el agua

Por lo menos 150.000 personas han quedado damnificadas por las inundaciones de Córdoba. Centenares de ellas optaron por armar cambuches al lado de las carreteras para vigilar lo poco que les quedó bajo el agua porque de sus casas no queda mucho.



Mientras algunos deciden quedarse en las vías, otros se quedan en cambuches a la espera de ayuda que, en el corregimiento de La Martinica, dicen que no han llegado. Así lo cuenta Oswaldo Echevarría: “Aquí no han venido colchonetas. Aquí la gente perdió ventiladores, perdieron neveras, perdieron colchones y prácticamente se perdió todo”. (Lea también: Así puede ayudar a los damnificados por segundo frente frío en Córdoba: qué hacer si está en Bogotá)



En San Pelayo, donde hay 14.000 damnificados, la única forma de llegar a veredas como San Rafael es en canoa y afirman que se perdieron muchos cultivos.

Edgardo Hernández, secretario de Planeación e Infraestructura del municipio, dice que “en este momento es muy difícil decirte cuál es la solución porque está lloviendo. Urrá no nos da una esperanza de que no va a soltar más agua, porque cada día está soltando unos niveles de agua superiores a los que suelta comúnmente. Entonces, lastimosamente nosotros no podemos decir soluciones para ya, no sabemos”.

En Cereté, aunque decenas de familias están en albergues, revisan lo que queda de sus casas constantemente.

En total, en Córdoba reportan 4.000 casas inhabitables y 13 barrios de su capital, Montería, están anegados. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) envió más de 10 toneladas a la ciudad, desde donde serán llevadas luego a otros municipios donde las inundaciones han causado estragos. (Lea también: Alcaldía de Medellín habilita puntos de donación para afectados por frente frío en Córdoba y Urabá)



¿Qué contemplaría declaratoria de emergencia económica?

Durante el Consejo de Ministros adelantado en Montería, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, reveló que ante la situación en Córdoba se requieren ingresos adicionales para recuperar esta región afectada.

“La emergencia contemplaría un impuesto para empresas con patrimonio superior a 10.000 millones de pesos. Es decir, es un impuesto a personas jurídicas de patrimonios elevados que hemos cuantificado, que más o menos correspondería a 15.000 empresas que nos contribuirían con ingresos por cerca de 8 billones de pesos”, detalló.

Entretanto, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) abrió un proceso sancionatorio contra la hidroeléctrica Urrá por haber superado los niveles máximos del embalse que se está ubicado en el departamento de Córdoba, factor que se suma a la inusual condición climática que arrasó con las condiciones del territorio.

Los niveles de agua de la represa superaron los topes máximos en muchas ocasiones y durante varios periodos, según la ANLA, que ha investigado en los últimos 5 años su comportamiento y reportó que Urrá superó durante 4 meses los niveles de agua durante 2022 y para 2025 la situación no fue distinta.

