Así quedan las fechas del Miércoles de Ceniza y la Semana Santa en 2026: agéndese

El calendario litúrgico ajusta cada año las fechas que marcan el inicio y el desarrollo de la Cuaresma y la Semana Santa. Estas celebraciones no se fijan según el calendario civil sino a partir de un cálculo religioso basado en el ciclo lunar, lo que produce variaciones anuales. Para 2026, la Iglesia Católica ya definió las fechas en las que se llevarán a cabo estos días fundamentales para millones de creyentes en Colombia y en el mundo.

¿Cuándo cae Miércoles de Ceniza en 2026?

El punto de partida es el Miércoles de Ceniza, día que abre formalmente la Cuaresma. Este periodo comprende cuarenta días que anteceden la Semana Santa y está orientado a la preparación espiritual, la reflexión y la revisión personal del creyente. En Colombia y en otros países de tradición cristiana, esta jornada reúne a comunidades en parroquias y templos de diferentes regiones del país. Para 2026, el Miércoles de Ceniza se celebrará el 18 de febrero, según confirmaron fuentes oficiales.

Durante esta jornada, los fieles asisten a las iglesias para recibir la imposición de ceniza, un gesto que recuerda la condición humana y la invitación a la conversión espiritual. La ceniza utilizada se obtiene de la quema de las palmas bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior, cerrando un ciclo simbólico dentro de la tradición cristiana. Aunque este rito carece del carácter sacramental, está abierto a cualquier persona sin importar edad, religión o nivel de participación en la vida eclesial. Es uno de los actos más concurridos dentro del calendario anual, debido a su alcance comunitario y a la participación masiva en parroquias de ciudades grandes y municipios con tradición histórica en celebraciones religiosas.



La fecha del Miércoles de Ceniza no es fija porque depende del cálculo litúrgico que determina primero el Domingo de Resurrección. De acuerdo con el Concilio de Nicea, la Pascua debe celebrarse el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Una vez establecida la fecha del Domingo de Resurrección, todas las demás jornadas del calendario litúrgico —incluido el Miércoles de Ceniza— se ajustan en función de ese cálculo.



En 2026, el calendario litúrgico establece que la Semana Santa iniciará el 29 de marzo, correspondiente al Domingo de Ramos, y finalizará el 5 de abril, día del Domingo de Resurrección. Estas fechas están confirmadas por diferentes medios colombianos y forman parte del calendario oficial utilizado en parroquias del país.



¿Qué tradiciones hay en Semana Santa en Colombia?

Una de las tradiciones más reconocidas son las procesiones, especialmente en ciudades históricas como Popayán, donde se realizan desfiles organizados durante todo el año y en los que participan comunidades que preparan pasos tallados en madera, cirios y arreglos florales que representan momentos de la Pasión de Cristo. Estas procesiones fueron declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco y se desarrollan entre el martes y el sábado de la Semana Mayor, recorriendo calles del centro histórico con imágenes que datan del siglo XVII.

Otra tradición destacada tiene lugar en Mompox. Allí, las procesiones se caracterizan por el silencio, la ausencia de música y la participación de cofradías locales que preservan prácticas heredadas durante más de cuatro siglos. Las imágenes religiosas desfilan por calles empedradas iluminadas por velas, en actos que concentran a la comunidad durante varios días, con énfasis en celebraciones como el Santo Sepulcro y la Procesión del Silencio.

