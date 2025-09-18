En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Reportan triple asesinato dentro de una camioneta en una vía de Cali: Policía revela nuevos detalles

Reportan triple asesinato dentro de una camioneta en una vía de Cali: Policía revela nuevos detalles

El reporte preliminar habla que el homicidio habría ocurrido desde el interior del vehículo. Las autoridades identificaron a las víctimas. Conozca las hipótesis del hecho.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 18 de sept, 2025
Comparta en:
Vía a La Buitrera
Vía a La Buitrera, Cali
Google Maps / Archivo

