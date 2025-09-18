Reportan triple asesinato dentro de una camioneta en una vía de Cali: Policía revela nuevos detalles

Un ataque armado ocurrido en el corregimiento La Buitrera, al sur de Cali, dejó como saldo tres hombres muertos en la noche del 17 de septiembre. El hecho, que se suma a otros homicidios registrados en la ciudad durante esa misma jornada, fue confirmado por la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad y Justicia.

De acuerdo con las primeras informaciones oficiales, las víctimas se movilizaban en una camioneta cuando fueron atacadas con arma de fuego. Dos de los ocupantes perdieron la vida en el sitio y el tercero alcanzó a ser trasladado a un centro hospitalario, donde falleció minutos después por la gravedad de sus heridas. El caso ocurrió en vía pública, a la altura del Club Campestre, en el sector rural de La Buitrera.

El brigadier general Henry Bello, comandante de la Policía de Cali, explicó lo sucedido en una declaración a medios de comunicación. “Siendo aproximadamente las 9:50 de la noche, en sector rural del corregimiento La Buitrera se registró un homicidio múltiple de tres ciudadanos que se movilizaban una camioneta, fueron ultimados al interior del vehículo”. Según precisó, unidades policiales y de criminalística llegaron al lugar para adelantar los actos urgentes e iniciar las investigaciones correspondientes junto con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía.



Por su parte, Jairo García, secretario de Seguridad de Cali, anunció medidas de seguimiento para esclarecer el crimen y dar con los responsables. “Avanzamos, por supuesto, con una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita determinar los responsables de estos hechos el día de ayer. Recordar la línea contra el crimen 321 3945156”.

Las autoridades confirmaron que los fallecidos eran hombres de 29, 34 y 35 años. Dos de ellos fueron identificados como Brandon Asdrúbal Castrillón Medina, de 29 años, y Daniel Esteban Freire Martínez, de 34. El tercer ciudadano no ha sido plenamente identificado, aunque se indicó que tendría alrededor de 30 años. De acuerdo con los reportes preliminares de la Policía, ninguno de los tres presentaba antecedentes judiciales.

Versiones extraoficiales recogidas en el sitio apuntan a que en el vehículo habría una cuarta persona, que luego del ataque se habría dado a la fuga. Esta hipótesis, que sugiere que los disparos pudieron haber provenido del interior de la camioneta, está siendo analizada por los investigadores. Hasta el momento no se ha confirmado si los tiros provinieron desde otro punto de la zona o si se trató de una confrontación dentro del automotor.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) también se pronunció sobre este crimen a través de un comunicado difundido en su cuenta de X, confirmando las identidades de dos de las víctimas. “Tres personas fueron asesinadas con arma de fuego al interior de un vehículo, en el sector de la vía La Buitrera, a la altura del Club Campestre, en Cali, Valle del Cauca. Dos de las víctimas fallecieron en el lugar, mientras que la tercera, a pesar de ser auxiliada, no alcanzó a llegar con vida al centro asistencial. Las víctimas fueron identificadas como Brandon Asdrúbal Castrillón Medina, Daniel Esteban Freire Martínez y un tercer hombre aún sin identificar”.

El mismo comunicado destacó que este hecho corresponde a la masacre número 59 ocurrida en Colombia en lo que va del año 2025. Además, recordó que la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 012 de 2025, en la que se advierte sobre la presencia de múltiples actores armados en Cali, entre ellos estructuras del ELN, el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, así como el Clan del Golfo y bandas locales.

La alerta señala que en la ciudad existe un “conflicto híbrido” que incrementa los riesgos para la población civil, con manifestaciones de homicidios, desplazamientos, extorsiones y control territorial, además del uso de rutas ilícitas. El informe también hace énfasis en la vulnerabilidad de comunidades étnicas, jóvenes, migrantes y población desplazada, en un contexto donde la respuesta institucional es considerada débil. La Defensoría planteó 35 recomendaciones dirigidas a la prevención, protección y atención humanitaria, insistiendo en la necesidad de acciones inmediatas y coordinadas.

Los otros homicidios que ocurrieron en Cali: 8 personas fallecieron

El triple asesinato en La Buitrera no fue el único hecho violento registrado en la capital del Valle durante la misma jornada. Según la Policía Metropolitana, en total se reportaron ocho homicidios el 17 de septiembre. Entre los casos confirmados y documentados por el medio El País de Cali, un hombre de 40 años fue atacado con arma de fuego en el barrio Las Orquídeas; pese a que fue llevado a un centro de salud, murió minutos después.

En el barrio La Isla, al norte de Cali, un joven de 25 años fue asesinado en la Calle 46 con Carrera 8N tras recibir varios impactos de bala. En el parque Junín también se registró el homicidio de un hombre de 30 años. De igual forma, en la Unión de Vivienda Popular otro ciudadano de la misma edad falleció tras ser atacado a tiros, mientras que en el barrio Valle del Lili, sur de la ciudad, un hombre de 39 años fue ultimado dentro de un conjunto residencial.

Las autoridades locales confirmaron que la Sijín y la Fiscalía avanzan en las pesquisas sobre los crímenes ocurridos, con el fin de establecer si responden a disputas entre estructuras delictivas o si corresponden a otro tipo de móviles. En el caso de la masacre de La Buitrera, se investigan varias hipótesis, entre ellas un posible ajuste de cuentas o una confrontación interna dentro del vehículo.

Mientras se desarrollan las indagaciones, las unidades de investigación continúan recolectando material probatorio en el lugar del ataque, así como testimonios de testigos y registros de cámaras de seguridad de la zona. Las autoridades recalcaron que la recompensa anunciada busca incentivar la colaboración ciudadana para identificar y capturar a los responsables de este hecho.

