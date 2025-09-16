En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DESCERTIFICACIÓN
PARO EN BOGOTÁ
VENEZUELA
JEP
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Presidente Petro califica de “asesinato” nuevo ataque de Estados Unidos a lancha en el Caribe

Presidente Petro califica de “asesinato” nuevo ataque de Estados Unidos a lancha en el Caribe

“El Gobierno de los Estados Unidos está asesinando gente latinoamericana en su propia tierra”, dijo el mandatario colombiano.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 16, 2025 11:31 a. m.
Comparta en:
Petro califica de “asesinato” nuevo ataque de Estados Unidos a lancha en el Caribe
Presidencia de la República/captura de pantalla

Publicidad

Publicidad

Publicidad