Presidente Petro califica de “asesinato” nuevo ataque de Estados Unidos a lancha en el Caribe

El presidente Gustavo Petro tachó de "asesinato" el ataque con el que EE. UU. hundió una segunda lancha en el mar Caribe que transportaba presuntamente a tres narcotraficantes venezolanos. (Lea también: Maduro a Trump: “No funcionamos con amenazas y por las malas jamás habrá nada”)

"Acaban de destruir otra lancha con tres (personas). Así lleven cocaína, matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato, y el Gobierno de los Estados Unidos está asesinando gente latinoamericana en su propia tierra", expresó Petro durante un consejo de ministros televisado.

Para el mandatario colombiano, el ataque contra los presuntos narcotraficantes ocurrió en "mar territorial" de Venezuela, donde Estados Unidos "no tiene el derecho" de atacar.



"Si acá hay latinoamericanos que le conceden el derecho al Gobierno de Estados Unidos de asesinar latinoamericanos indefensos no son más que cipayos (en referencia a los soldados indios de los siglos XVIII y XIX que servían a Francia, Portugal y Gran Bretaña)", añadió Petro.



Lo que se sabe del segundo bote destruido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en la plataforma Truth Social que las Fuerzas Militares de su país "llevaron a cabo un SEGUNDO ataque cinético contra carteles del narcotráfico y narcoterroristas identificados y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur".

Trump aseguró que la embarcación atacada se encontraba en aguas internacionales transportando drogas y que durante la operación murieron tres hombres de nacionalidad venezolana, a quienes definió como "terroristas".

El mensaje de Trump estaba acompañado por un corto video en color en el que se veía una lancha de grandes dimensiones en altamar, inmóvil, y luego una explosión que la destruía completamente. En las imágenes, que parecen ser de vigilancia, se observaba al menos una persona dentro de la embarcación.

"Tenemos pruebas. Todo lo que tienes que hacer es mirar el cargamento que estaba desperdigado por todo el océano: grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todos lados. Además, tenemos evidencia grabada desde donde estaban saliendo. Hemos grabado con mucho cuidado, porque sabemos que ustedes (la prensa) irían tras nosotros", indicó Trump en una intervención desde el Despacho Oval. "Sabemos a la hora que se fueron y de dónde salieron, lo que tenían", añadió.

Estados Unidos hundió una primera lancha el pasado 2 de septiembre que, según Washington, transportaba drogas y a once presuntos miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, algo que el Gobierno de Nicolás Maduro ha negado rotundamente, además de condenar el ataque. El segundo ataque se produjo en medio del creciente enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela a raíz del despliegue naval y aéreo de Washington en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico.

No obstante, Trump reveló este 16 de septiembre que su país ya ha destruido tres embarcaciones en el Caribe. "De hecho eliminamos tres barcos, no dos, pero ustedes vieron dos", señaló a periodistas en la Casa Blanca antes de partir hacia el Reino Unido para una visita de Estado.

"Dejen de enviar drogas a Estados Unidos", declaró en respuesta a un periodista que le preguntó qué mensaje quería enviar a Nicolás Maduro.

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP