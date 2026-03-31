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Rescataron a hermanitos escondidos en la selva de Caquetá por miedo a reclutamiento de 'Calarcá'

Los padres de los menores habían sido secuestrados por parte de las disidencias de 'Calarcá', pero lograron escapar, por lo que el grupo ilegal los habría amenazado con el reclutamiento de sus hijos.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 31 de mar, 2026
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Rescataron a hermanitos escondidos en la selva de Caquetá por miedo a reclutamiento de 'Calarcá'

Luego de días de incertidumbre, seis hermanitos fueron rescatados de la selva del Caquetá, donde se escondían para huir del reclutamiento de las disidencias de alias Calarcá. El gobernador del departamento, Luis Francisco Ruiz Aguilar, confirmó la noticia en entrevista con Noticias Caracol, y afirmó que los uniformados de la Décima Segunda Brigada llegaron a donde estaban los cinco menores y una joven mayor de edad, aproximadamente, a las 4 de la mañana de este martes. Los hermanitos ya se comunicaron con sus padres.

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"Los soldados caminaron toda la noche para poder llegar al sitio en donde estaban escondidos (...) El departamento es demasiado extenso, y los menores se encontraban en una vereda que queda a tres horas del casco urbano del municipio de Cartagena del Chairá", aseguró el gobernador, quien añadió que los hermanitos tienen entre 3 y 18 años.

Los días de secuestro de sus padres en Caquetá

Ruiz Aguilar narró que los padres de los menores llevaban alrededor de 11 días secuestrados por parte de alias La Morocha, hermana de alias Urías Perdomo, un cabecilla de las disidencias de 'Calarcá' que estuvo en algún momento capturado en Antioquia, pero que luego quedó en libertad y regresó al departamento de Caquetá para seguir delinquiendo y amenazando a la población. En manos de los criminales, los dos secuestrados fueron sometidos a "trabajo forzoso y vejámenes".

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La pareja logró escapar el pasado domingo 29 de marzo. En una solicitud urgente de las autoridades de Cartagena del Chairá al Gobierno Nacional, se afirmaba que el padre de los menores, presuntamente, iba a ser asesinado ese día y que, luego de escapar, él y su esposa se resguardaron "en la base militar ubicada en el sector de Peñas Coloradas".

No obstante, recibieron una amenaza con respecto a sus hijos, quienes continuaban en su vivienda ubicada en "la vereda Nueva Ilusiones", en zona rural del municipio. Alias La Morocha mencionó que los iba a reclutar en el grupo armado ilegal, como represalia por el escape de la pareja.

Los menores se escondieron en la selva, a aproximadamente tres horas del casco humano, para evitar ser reclutados. Según el gobernador, fueron llevados allí "por parte de un trabajador de los papás". En fotos compartidas por las autoridades se veía a los menores con sus pertenencias en medio de los árboles, escondiéndose del grupo criminal. Tras su rescate, se espera que en próximas horas todo el núcleo familiar vuelva a estar reunido.

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"El reclutamiento es una de las situaciones que se presenta, aunque existe un subregistro por parte de de de las personas por el miedo y el temor. También, el fenómeno de la extorsión está disparado... diciendo que la Fuerza Pública hace su mayor esfuerzo, pero ellos se amparan en que se encuentran en la mesa de diálogo (...) Y si nos vamos al constreñimiento hacia la población civil, la conformación de guardias campesinas, es una es una realidad que también vive hoy el departamento, principalmente movidas por este actor armado ilegal", indicó el gobernador.

LAURA VALENTINA MERCADO
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
lmercado@caracoltv.com.co

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