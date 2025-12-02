Rescataron a Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, en zona rural del Cauca: esto se sabe

El Gaula de la Policía confirmó que se logró el rescate de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, en zona rural del sur del departamento del Cauca. Miguel Ayala fue interceptado por hombres armados cuando se movilizaban entre Popayán y Cali, por la vía Panamericana. Los hechos se registraron en la noche de este martes 18 de noviembre, en un punto conocido como la vereda El Túnel, en jurisdicción de Cajibío (Cauca).

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Lea también: Capturaron a una persona por secuestro de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, tras ser liberado).

La información preliminar indicó que el artista, quien también se dedica a la música popular, viajaba en un vehículo con un acompañante cuando los armados lo intimidaron y lo secuestraron. Sus captores lo mantenían en cautiverio en una zona montañosa de difícil acceso. También se conoció que la persona que estaba con el músico era su mánager, Nicolás Pantoja. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que ambos están en buenas condiciones.



En su momento se conoció que Miguel Ayala, de 21 años, adelantó algunas actividades artísticas en el Cauca durante ese fin de semana y viajaba hacia Cali para tomar un vuelo desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón; sin embargo, su recorrido fue interrumpido por los hombres armados.



"De manera preliminar, se estableció que las víctimas habrían salido de Popayán con destino al aeropuerto de Cali en un vehículo particular, cuando presuntamente fueron interceptadas por dos vehículos y varios sujetos armados, quienes se habrían dirigido hacia el norte del departamento. El conductor del vehículo habría sido dejado en el sitio de los hechos", informó la Policía del Cauca.

Publicidad

Tras la liberación, se compartieron algunas imágenes de los dos jóvenes con una camisa del Gaula, en la zona rural donde los retenían los delincuentes.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dio la noticia. - Foto: redes sociales y Policía.

Así le informaron a Giovanny Ayala del rescate

Noticias Caracol conoció cómo el ministro Pedro Sánchez le informó a través de una llamada telefónica del rescate de su hijo, tras más de 13 días de incertidumbre. "Giovanny, qué alegría escucharlo, lo pondré en alta voz porque muy seguramente lo va a escuchar el mundo", dice el funcionario a través de una llamada.

Publicidad

"Una ejecución impecable de héroes de la patria, policía valientes", indicó el ministro, a lo que respondió el cantante: "Dios los bendiga". El funcionario continuó: Dios los bendiga a todos ustedes, confíen en nosotros. Yo le dije que primaba la vida de su hijo, era lo más importante, obviamente la del mánager también, y no nos doblegamos ante estos criminales. Aquí mi invitación es que todo el mundo denuncie, que esté alerta". Por este secuestro también se confirmó la captura de una persona, y se espera que este miércoles se adelante su judicialización.



Los mensajes que envió Giovanny Ayala durante secuestro

Mientras las horas pasaban y no se conocía el paradero de Miguel, Giovanny Ayala compartió varios mensajes. Uno de ellos fue publicado el sábado 22 de agosto, donde agradecía a todas las personas que le han brindado a él y a su familia mensajes de solidaridad. "El que tiene su dolor lo llora (...) Situación tan terrible que está pasando mi familia", comenzó diciendo el músico.

"Mi hijo Miguel Ayala es un muchacho de 21 años, con sueños. No es rebelde, es un niño, un joven lleno de sueños. Junto a Nicolás, muchacho que lo acompaña 24/7 y caen en las manos de una gente, que les pido por favor, que ellos no están en esta guerra. Le pido a Dios que les ablande su corazón, que caigan en cuenta que son muchachos que solamente llevan alegría a través de su pasión, de la música, a municipios", añadió.

El artista dijo que "el orden público está volcado en la violencia" y que lastimosamente su hijo y el tour mánager se metieron en un territorio complicado en seguridad. "Por la ingenuidad de ellos caen en las manos de estas personas. Les pido, por favor, que guarden su integridad, su vida, que le respeten. A los medios de comunicación, prudencia, por favor. Esto no son memes. Esto es la vida real. Hoy me pasó a mí, mañana le puede pasar, Dios no lo quiera, a ustedes. Les pido una oración por mi hijo para ese pronto regreso a casa".

En otro mensaje, Giovanny Ayala publicó un conmovedor mensaje junto a una foto suya con su hijo en la que ambos aparecen sonriendo. "Te espero en casa, hijo, con la ayuda de Dios", aseguró. Este martes finalmente pudieron reencontrarse.

Publicidad

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL