Se conocen nuevos videos del lugar donde fue hallado el avión de Satena que se dirigía a Ocaña

Se conocen nuevos videos del lugar donde fue hallado el avión de Satena que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña y que desapareció mientras realizaba su trayecto este miércoles 28 de enero en el departamento de Norte de Santander. Las imágenes, que comenzaron a circular en las últimas horas, muestran con mayor detalle la zona del siniestro y a las primeras personas que llegaron hasta el punto donde se estrelló la aeronave.

En los videos se observa a los primeros en llegar al lugar fueron campesinos y habitantes de la zona, quienes recorrieron el terreno y dieron aviso a las autoridades. Su intervención fue clave para orientar las labores de búsqueda y confirmar el punto exacto donde se encontraba el avión, el cual lamentablemente se accidentó en una zona rural del municipio de La Playa de Belén,



De acuerdo con las imágenes de los habitantes caminando por la zona, el lugar está caracterizado por mucha vegetación, pendientes pronunciadas y condiciones de difícil acceso, lo que dificultó el traslado de las autoridades.



Las imágenes iniciales también permitiron ver parte de la aeronave completamente destruida, con restos de la estructura esparcidos entre la tierra y la vegetación. Los lugareños que llegaron al sitio tras notar movimientos inusuales en la zona y al conocer la alerta por la desaparición del vuelo.

Además de los campesinos, en los nuevos registros audiovisuales se logra identificar la presencia de personas pertenecientes a organismos de socorro, quienes comenzaron a arribar al lugar para adelantar las labores de verificación y asegurar el perímetro.

El hallazgo del avión fue confirmado cerca de las 4:30 de la tarde del miércoles 28 de enero, luego de varias horas de búsqueda, la aeronave, un Beechcraft de fabricación estadounidense con matrícula HK-4709, era operada por la empresa Searca y prestaba servicio para Satena. El vuelo, identificado como NSE8849, había despegado del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta a las 11:42 de la mañana, con llegada prevista al aeropuerto Aguas Claras de Ocaña hacia las 12:05 del mediodía.

Según la aerolínea, el último contacto con el control de tráfico aéreo se registró a las 11:54 a.m., cuando la aeronave sobrevolaba una zona montañosa entre los municipios de Ábrego y La Playa. El trayecto entre ambas ciudades suele durar aproximadamente 25 minutos y, de acuerdo con Noticias Caracol En Vivo, no se habían presentado situaciones similares en esta ruta, considerada hasta ahora como tranquila.

En el avión viajaban 15 personas, entre pasajeros y tripulación. El Gobierno Nacional, por medio de un comunicado, confirmó de manera oficial el fallecimiento de todos los ocupantes de la aeronave, descartando la existencia de sobrevivientes.

Según Satena, desde el momento en que se perdió comunicación con el vuelo, se activaron los protocolos de emergencia y se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU), coordinado por el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil.

En las labores de búsqueda participaron aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana, del Ejército Nacional, así como una aeronave y un helicóptero de la empresa operadora, con apoyo en tierra de la Policía Nacional, autoridades locales y las Juntas de Acción Comunal de las veredas cercanas.

La Ministra de Transporte expresó en medio de un discurso público:

“Hoy el país está de luto. Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a las familias de las víctimas. Desde el primer momento actuamos con toda la capacidad del Estado y seguiremos acompañándolos en este doloroso proceso”.

Mientras que el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, afirmó que las autoridades continuarán con las investigaciones. “Se ha dispuesto la activación inmediata de los equipos técnicos de investigación para establecer, con rigor y transparencia, las causas de este lamentable accidente, conforme a los protocolos nacionales e internacionales”.

El país permanece a la espera de los resultados de la investigación, en medio del luto que deja este trágico accidente aéreo en la ruta Cúcuta–Ocaña.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co

