Hombre señalado de feminicidio y de asesinar a su bebé habría creado falso accidente de tránsito

Las autoridades de Bogotá señalaron a un hombre del feminicidio de una mujer y el asesinato de su hijo de 10 meses luego de encontrar que las heridas en los cuerpos sin vida no correspondían a un accidente de tránsito como habría hecho parecer el sujeto. La Fiscalía entregó detalles de lo que encontraron los investigadores y lo que habría hecho el hombre para ocultar su responsabilidad.

"Las actividades investigativas adelantadas por la muerte de una mujer y su hijo de 10 meses, en lo que inicialmente se consideró como un accidente de tránsito ocurrido el 12 de diciembre del 2025 en inmediaciones del Jardín Botánico de Bogotá, permitieron obtener elementos materiales probatorios que dan cuenta de la ocurrencia de un doble homicidio en el que estaría involucrado el padre del menor", explicó una funcionaria de la Fiscalía General de la Nación.



¿Qué se sabe del caso?

De acuerdo con la información recabada en la investigación y los análisis efectuados, "los cuerpos de las víctimas presentaban condiciones no compatibles con un siniestro. En el caso de la mujer, una herida en el cuello ocasionada por un arma cortopunzante, y respecto al niño, lesiones con una agitación violenta de su cuerpo", aseguró la funcionaria. Al parecer, el hombre habría recogido a la mujer y ella notó que su hijo estaba sin vida. "Ante su reclamo, el presunto agresor la atacó con un cuchillo", agregó.



Los organismos de socorro y rescate de Bogotá que atendieron la emergencia encontraron el vehículo subido en un separador vial y colisionado de frente contra un árbol. Dentro del vehículo encontraron los cuerpos sin signos vitales de la mujer y su bebé, y al hombre aparentemente inconsciente. Las actividades de policía judicial realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) y los análisis del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses evidenciaron la incompatibilidad de las heridas con un siniestro vial. (Le puede interesar: Mujer víctima de ataque con martillo en Bogotá muestra su rostro por primera vez: "Una nueva etapa").



El hombre habría limpiado el vehículo y después chocado contra un árbol para simular una accidente de tránsito. "Después acomodó el cuerpo de la mujer en la silla del conductor para aparentar que iba al volante. Finalmente se movió al puesto del copiloto para esperar ser atendido por las autoridades", explicó la funcionaria. Durante una audiencia, el fiscal de caso dijo que fue evidente que el padre del menor de edad "alteró, modificó, destruyó elemento material probatorio que obraba en el vehículo y que se pudo establecer a través de un rastro".

La Fiscalía indica que vdeos de cámaras de seguridad, muestras biológicas recuperadas en el vehículo y otras evidencias, dan cuenta del actuar del hombre para cometer los graves delitos y ocultar las pistas que llevaban a su culpabilidad. El fiscal es enfático en decir que la mujer no murió como consecuencia del supuesto accidente de tránsito: "Falleció como consecuencia de herida por arma cortopunzante en cuello, tipo de muerte: homicidio". Mientras que la muerte del niño, según la investigación, habría sido por causa de un "trauma raquimedular cervical por mecanismo de aceleración y desaceleración, manera de muerte: violenta por determinar".

La fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó al hombre los delitos de homicidio y feminicidio, ambas conductas agravadas. Asimismo, el procesado es señalado del ocultamiento, la alteración y la destrucción de elementos materiales probatorios y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza su proceso judicial.