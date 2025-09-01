Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, es acusada por el escándalo de la Ungrd

Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, fue acusada formalmente por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La acusación se da días después de que una juez avalara el principio de oportunidad solicitado por la Fiscalía General de la Nación para Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la Ungrd y confeso participante en el entramado de desvío de recursos públicos.

El exfuncionario se comprometió a testificar contra más de 20 personas, entre las que figuran exministros, congresistas y directivos de alto nivel, señalados de participar en el escándalo de corrupción, con lo que tendrá inmunidad parcial en tres delitos durante el plazo de un año, pero a cambio deberá colaborar plenamente con la justicia.



Noticia en desarrollo.