Avalan principio de oportunidad a Olmedo López: testificará contra más de 20 personas del caso UNGRD

La justicia colombiana tomó este viernes una nueva decisión en el caso de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La jueza 57 de Control de Garantías de Bogotá avaló el principio de oportunidad solicitado por la Fiscalía General de la Nación para Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la entidad y confeso participante en el entramado de desvío de recursos públicos.

La diligencia judicial, que inició hacia las 3 de la tarde y se extendió por varias horas, concluyó con la aprobación del acuerdo entre la Fiscalía y López. El exfuncionario se comprometió a testificar contra más de 20 personas, entre las que figuran exministros, congresistas y directivos de alto nivel, señalados de participar en el escándalo de corrupción.

“Se consideran que se cumplen esos requisitos establecidos en los artículos 321 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, así como de la Ley 24/77/2025, y por consiguiente, este Despacho Judicial procede entonces a aprobar la aplicación de este principio de oportunidad en la modalidad de suspensión de la acción penal a favor del señor Olmedo de Jesús López Martínez por el término de un año”, expresó la jueza durante la audiencia.



La funcionaria judicial agregó que la decisión se soporta en la “matriz de colaboración suscrita el día 11 de agosto de 2025 bajo inmunidad parcial por los delitos de interés indebido en la celebración de contrato, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. La suspensión de la acción penal regirá por el término de un año a partir de la presente fecha, es decir, del día de hoy 29 de agosto del año 2025”.

Con esta determinación, López tendrá inmunidad parcial en tres delitos durante el plazo de un año, pero a cambio deberá colaborar plenamente con la justicia. El exdirector de la UNGRD se convirtió en pieza central de la macroinvestigación de la Fiscalía, que actualmente adelanta 27 líneas de indagación abiertas a partir de la información suministrada por testigos.



Su abogado, José Luis Moreno, celebró el aval judicial al considerar que “hoy la justicia colombiana ha dado un paso histórico”. Para el defensor, la jueza reconoció que la colaboración de López “es vital para desmontar la mayor red de corrupción en la historia reciente del país”.

Moreno detalló que su defendido ha cumplido con todos los compromisos de colaboración. “Olmedo López no huyó, no calló, no negó y rindió más de 21 declaraciones, entregó una matriz con 27 nombres de altos funcionarios, congresistas, ministros, directores de departamentos, aportó pruebas técnicas y documentales, devolvió al Estado 724 millones de pesos, pidió perdón al país. Gracias a su colaboración hoy existen 27 líneas de investigación abiertas, imputaciones contra altos congresistas y funcionarios”, aseguró.

El abogado agregó que “el principio de oportunidad no es impunidad, es la herramienta que le permite a la justicia romper con el pacto de silencio y llegar hasta los verdaderos responsables. Con esta decisión la justicia envía un mensaje claro: al que colabora con la verdad el Estado lo protege, no lo abandona; Olmedo López se convierte en un testigo de Estado dispuesto a enfrentar a los poderosos por la verdad, la justicia y la dignidad de Colombia”.

Se debe recordar que el exfuncionario ha entregado más de 21 declaraciones y aportado una matriz con 27 nombres de altos funcionarios, congresistas y ministros. Además, devolvió al Estado 724 millones de pesos, en un intento por reparar parcialmente el daño causado.



La carta que había enviado Olmedo López a la Fiscalía

En junio de 2025, Noticias Caracol reveló el contenido de una carta de 11 páginas enviada por Olmedo López a la Fiscalía General de la Nación. En ella, el exdirector de la UNGRD expresó su inconformidad con la forma en que la entidad manejó su proceso. “Tras la improbación del preacuerdo no solo vi cómo se desmoronaba una esperanza jurídica, sino cómo se desvanecía el respaldo que, como testigo colaborador, esperaba recibir del ente acusador. La ausencia de apelación por parte de la Fiscalía no fue solo una decisión procesal: fue un silencio que grita, que deja al colaborador sin escudo frente a quienes fueron señalados por su voz”, señaló en la misiva dirigida a la fiscal María Cristina Patiño.

López advirtió que, mientras él permanecía bajo amenazas, otros procesados obtuvieron beneficios mayores pese a haber intentado frenar el avance de la investigación. “Lo más angustiante es que mientras yo camino bajo amenaza constante, otros actores procesales que llegaron después, motivados por las verdades que yo revelé, gozan de beneficios superiores, principios de oportunidad en trámite y preacuerdos validados por el mismo sistema que hoy me niega esas garantías. Algunos de ellos incluso intentaron comprar mi silencio con miles de millones de pesos”, escribió.

El exfuncionario hizo referencia al exsubdirector de Conocimiento de la UNGRD, Luis Carlos Barreto, y al abogado Édgar Riveros, a quienes la Fiscalía señaló de ofrecer 13.000 millones de pesos al testigo Sneyder Pinilla para que no declarara. Aunque el intento de soborno fue documentado, Barreto y Riveros recibieron beneficios judiciales que López consideró injustificados. “El que primero habló hoy es el último en recibir justicia. Y el que quiso silenciar la verdad, ahora es premiado con beneficios (...) ¿Cómo puede ser que se premia más al que intentó destruir la verdad que al que se atrevió a contarla?”, cuestionó en su momento. (Vea aquí el informe de la Unidad Investigativa)

En su misiva, López advirtió que su testimonio era fundamental para sostener los procesos en curso contra altos funcionarios y congresistas. “¿Qué pasará con los procesos en curso contra ministros, congresistas, directores de entidades y contratistas de élite si se desacredita o desvaloriza el testimonio que los sustentó? Silenciar al testigo clave mediante la improbación de su preacuerdo es condenar al olvido institucional la verdad que más incomoda. Es proteger, por omisión, a quienes más deben responder”, aseveró.

