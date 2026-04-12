Santander, en crisis por bloqueos: ¿cuál es el panorama y qué piden los manifestantes?

El departamento de Santander enfrenta una situación crítica debido a los múltiples bloqueos viales que comunidades campesinas mantienen en arterias fundamentales de la región. En el cuarto día de este paro, la parálisis en puntos estratégicos, como la vía Bucaramanga-Lebrija, ha generado un impacto tanto en el abastecimiento como en la economía local y nacional.

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Los manifestantes, que exigen una interlocución directa con el Gobierno Nacional, han permitido aperturas intermitentes y limitadas, pero la tensión persiste ante la amenaza de cierres definitivos si no se cumplen sus demandas.



La magnitud del perjuicio económico ha sido detallada por el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, quien advierte sobre una crisis de proporciones alarmantes. Según las cifras proporcionadas por el mandatario, basadas en informes de gremios como Fenalco, "el área metropolitana tiene una afectación de entre los 40.000 a 70.000 millones de pesos diarios", mientras que para el total del departamento de Santander la cifra asciende a una pérdida de "entre 80.000 y 120.000 millones de pesos diarios".



El alcalde Portilla señaló que los sectores más afectados son los de la construcción, de los alimentos y de la agricultura. Ante este panorama, el mandatario local hizo un llamado urgente para evitar un estancamiento prolongado, señalando que "vamos a llegar a una crisis que nos va a tomar tiempo para recuperarlo" si no se alcanzan soluciones serias y responsables.

Peticiones de la comunidad

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¿Qué pide la comunidad que protesta en Santander?

La comunidad afectada y los manifestantes han centrado sus peticiones en dos ejes principales. En primer lugar, exigen que las mesas de negociación no se limiten a la capital del país, solicitando que el Gobierno nacional "venga acá a Lebrija a realizar estas negociaciones".

En segundo lugar, existe un fuerte descontento relacionado con los procesos de actualización catastral. Sobre este punto, el alcalde de Bucaramanga ha mediado solicitando a las autoridades competentes: "Señores Gobierno nacional, señores de la Igac, por favor siéntense con ellos y analicen la manera de cómo hacer su avalúo en un ajuste a la realidad económica es el llamado".

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Mientras se esperan soluciones políticas, la realidad en las carreteras es desoladora. Se reportan más de 10 millones de huevos y 1.500 toneladas de pollo represadas, lo que incluso obligó a cancelar la exportación de 3 millones de huevos hacia Cuba. El drama se extiende al bienestar animal, con miles de aves y ganado sufriendo bajo el sol sin acceso a agua ni alimento debido a los cierres.

Por otro lado, la conectividad aérea también se ha visto comprometida. Aunque el Aeropuerto Internacional Palonegro intenta garantizar su operación, los viajeros se ven obligados a caminar largos trayectos con maletas en mano para sortear los bloqueos. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional ha alertado sobre las dificultades para el ingreso de personal y el suministro de combustible.

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