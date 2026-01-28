En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Quiénes iban en el desaparecido avión al servicio de Satena que viajaba de Cúcuta a Ocaña?

¿Quiénes iban en el desaparecido avión al servicio de Satena que viajaba de Cúcuta a Ocaña?

Las autoridades confirmaron, por lo pronto, que viajaban 13 pasajeros y tres tripulantes. No obstante, el avión no ha sido localizado ni se han encontrado rastros de este.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 28 de ene, 2026
La Aeronáutica Civil informó este miércoles que se perdió comunicación con un avión al servicio de la aerolínea Satena que cubría la ruta Cúcuta - Ocaña, en Norte de Santander. Según se conoció, en la aeronave, un Beechcraft 1900 de matrícula HK4709, viajaban 13 pasajeros y tres tripulantes. El avión despegó de Cúcuta a las 11:42 a.m., pero su último contacto con tráfico aéreo fue a las 11:54 a. m. y desde ese momento se perdió el contacto con ella. Satena informó que a partir de las 2 p.m. la aeronave HK-4709 agotó su tiempo de autonomía de vuelo.

Desde el momento en el que se identificó la pérdida de comunicación con el avión, tres aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y dos más de la empresa SEARCA procedieron a hacer operaciones de sobrevuelo en la zona donde se registró la última información comunicación. De igual forma, informó Satena, se está verificando el patrón de búsqueda en la ruta que cubría la aeronave.

Hasta el momento el avión no ha sido localizado, ni se han encontrado rastros de este, según el reporte más reciente.

¿Quiénes viajaban en el avión?

De momento, las autoridades no han entregado información sobre quiénes son los ocupantes del avión. Lo que sí se sabe es que el avión tiene una capacidad para transportar a 19 personas. Versiones extraoficiales, sin embargo, señalan que en la aeronave viajaban el representante a la Cámara por el Partido de La U Diógenes Quintero y el candidato por las curules de paz Carlos Salcedo. También irían a bordo un médico y su esposa, así como el exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco y su esposa.

El equipo de Diógenes Quintero publicó en redes sociales el mensaje: "Hola. Somos el equipo de comunicaciones de nuestro representante Diógenes Quintero. Oramos por nuestros amigos en este momento. 3:00 P.M. Informamos que seguimos sin contacto con el representante y nuestra asistente, Natalia Acosta Salcedo, tras la desaparición del vuelo de Satena Cúcuta-Ocaña. Aunque los mensajes de WhatsApp aparecen como recibidos, no hemos obtenido respuesta. La última ubicación registrada de sus teléfonos fue en el Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta antes del despegue. Pedimos prudencia y oración en estos momentos de angustia. A pesar de nuestro desespero, trataremos de mantenerlos informados".

Desde la campaña de Diógenes Quintero compartieron una lista de quienes serían las 13 personas que viajaban en el avión:

  • Natalia Cristina Acosta Salcedo
  • María Torcoroma Álvarez Barbosa
  • Maira Alejandra Avendaño Rincón
  • Maráa Del Carmen Díaz Rodríguez
  • Anirley Julio Osorio
  • Juan David Pacheco Mejía
  • Karen Liliana Parales Vera
  • Rolando Enrique Peñaloza Gualdron
  • Diógenes Quintero Amaya
  • Anayisel Quintero
  • Gineth Rincon
  • Carlos Salcedo
  • Maira Alejandra Sánchez Criado
  • Capitán Daniel Vanegas
  • Copiloto José de la Vega

Quintero Amaya es representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) de la región del Catatumbo y llegó a ese escaño en 2022 con el respaldo de comunidades víctimas del desplazamiento forzado en esa zona del país. Desde el Congreso a donde aspiraba a repetir curul, esta vez como representante del departamento de Norte de Santander por el Partido de la U, ha enfocado su labor legislativa en temas como "la reforma agraria, la defensa de la vida campesina, el desarrollo rural integral y el cumplimiento del Acuerdo de Paz".

Junto al congresista también viajaba su asistente Natalia Acosta Salcedo y Carlos Salcedo, candidato a la curul de paz que actualmente ocupa Quintero.

"Desde el Partido de La U, expresamos nuestra preocupación ante la desaparición de la avioneta de Satena en Norte de Santander, en la cual viajaba nuestro candidato a la Cámara Diógenes Quintero y parte de su equipo de trabajo. Esperamos que la situación tenga un desenlace positivo y todos los ocupantes de la aeronave regresen sanos y salvos con sus familias", señaló esa colectividad.

