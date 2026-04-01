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"Se escuchaban gritos": habla testigo de accidente en Zipaquirá que dejó al menos 5 muertos

John Fredy Guzmán, testigo del accidente en Zipaquirá y que ayudó a los heridos, habló con Noticias Caracol y narró todo el caos que se vivió tras el trágico siniestro vial.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 1 de abr, 2026
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"Se escuchaban gritos": habla testigo de accidente en Zipaquirá que dejó al menos 5 muertos
Imágenes del accidente en Zipaquirá -
Noticias Caracol

La tractomula “no bajó haciendo ruido, no bajó echando pito, sino simplemente llegó y arrasó”, fueron las palabras de unos de los testigos del trágico accidente en el peaje Casa Blanca, en la vía que conecta a los municipios de Zipaquirá y Ubaté, en Cundinamarca. Versiones de las autoridades indicaron que, al parecer, el vehículo en cuestión se quedó sin frenos pasadas las 6:00 de la mañana y arrolló a varios ciudadanos al interior de carros que estaban a la espera de pasar el peaje.

Hasta el momento, se ha confirmado el fallecimiento de cinco personas en estos hechos, entre ellas un menor de edad. La cifra de heridos asciende a 20 personas, entre las cuales se encuentran 18 adultos y dos menores de edad.

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Según el mandatario local, entre los muertos están cuatro personas que iban a bordo de un mismo vehículo, quienes iban con su mascota, además de un motociclista.

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De acuerdo con Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, “los lesionados han sido atendidos en las siguientes instituciones: Hospital Regional de Zipaquirá (13), Hospital Funcional de Zipaquirá (2), Clínica San Luis de Cajicá (3), Clínica Jorge Cavelier de Cajicá (1) y Hospital El Salvador de Ubaté (2). Las labores de atención y extracción continúan en la zona, por lo que el número de víctimas podría variar en las próximas horas. Desde la Gobernación de Cundinamarca continuamos acompañando a los afectados y articulando la respuesta institucional”.

"Simplemente arrasó": testigo de accidente en Zipaquirá

John Fredy Guzmán, testigo del accidente en Zipaquirá y que ayudó a los heridos, habló con Noticias Caracol sobre lo sucedido y mencionó cómo ocurrió el fatídico siniestro vial: "Ella (la tractomula) no bajó haciendo ruido, no bajó echando pito, sino que simplemente llegó y arrasó y se llevó seis o siete carros. En los carros había entre 18 a 20 personas, de las cuales pudimos sacar más o menos 16”.

Sobre el estado de las víctimas del siniestro vial, el testigo dijo que “estaban inconscientes, unas gritaban, había menores, había personas de la tercera edad también, un señor de una silla de ruedas, con quien no sé qué pasó porque después llegaron los organismos de socorro y ya nos sacaron de allá”.

Finalmente, John Fredy Guzmán narró que, en medio del caos que dejó el accidente “se escuchaban gritos, que por favor les ayudara, que no las dejara morir, que tenían hijos”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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