Secretario jurídico de Presidencia renunció a su visa tras decisión de EE. UU. con presidente Petro

El Secretario jurídico de la Presidencia de la República, Augusto Ocampo, anunció su decisión de renunciar voluntariamente a su visa para ingresar a los Estados Unidos. Este acto se produjo horas después de la reciente determinación del gobierno estadounidense de revocar la visa al presidente de la República, Gustavo Petro, una medida que justificó señalando "acciones imprudentes e incendiarias" del mandatario colombiano.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Ocampo fundamentó su desistimiento voluntario en un principio de “solidaridad” con el jefe de Estado. Además, manifestó su convencimiento de que la "Dignidad de Colombia está por encima de cualquier privilegio personal". El funcionario enfatizó que la soberanía de la nación no debe estar sujeta a condiciones ni subordinaciones, sentenciando: "Colombia se respeta". Se debe destacar que la dimisión del documento de viaje por parte del alto funcionario colombiano se anunció a través de la cuenta oficial de X del presidente y ocurrió luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos informara el viernes 26 de septiembre en la noche sobre la cancelación de la visa del mandatario.

El gobierno del presidente Donald Trump argumentó que la decisión se tomó "debido a sus acciones imprudentes e incendiarias". El señalamiento específico del gobierno estadounidense se centró en la participación del mandatario colombiano en una manifestación en la ciudad de Nueva York. Según las autoridades norteamericanas, el jefe de Estado de Colombia se presentó "en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia". El evento que desencadenó la decisión fue la participación del presidente Petro en una movilización propalestina a la que asistieron aproximadamente 2.000 manifestantes, llevada a cabo antes de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, iniciara su intervención ante la Asamblea de la ONU. El propósito de la congregación era solicitar un alto el fuego en Gaza y reprobar el viaje del primer ministro israelí para su presentación ante la Organización de las Naciones Unidas



*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.