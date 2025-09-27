En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Secretario jurídico de Presidencia renunció a su visa tras decisión de EE. UU. con presidente Petro

Secretario jurídico de Presidencia renunció a su visa tras decisión de EE. UU. con presidente Petro

El presidente Gustavo Petro confirmó a través de su cuenta de X la renuncia al documento migratorio del funcionario después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara el retiro de su visa.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 27 de sept, 2025
Augusto Ocampo, jurídico de Presidencia
PRESIDENCIA

