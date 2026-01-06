Secuestran a cinco policías en Tibú, Norte de Santander: vestían de civil y regresaban de permiso

Un nuevo hecho de violencia preocupa a Norte de Santander. Este martes 6 de enero se conoció el secuestro de cinco policías que se movilizaban entre Tibú y El Zulia, dos municipios de ese departamento. De acuerdo con información preliminar, presuntos guerrilleros del Eln son quienes tienen en su poder a los uniformados.

Los hechos se conocieron en la mañana de este martes. Al parecer, los policías se desplazaban en un vehículo y vestían de civil cuando fueron interceptados por la guerrilla, que los obligó a descender del carro y los retuvo.

Se desconoce cómo los guerrilleros sabían que estas cinco personas pertenecían a la Policía. Los uniformados estaban retornando hacia

Cúcuta para retomar los trabajos con la institución en esa capital.



Las autoridades realizan un plan candado para dar pronto con el paradero de los uniformados y, de esta manera, evitar que los trasladen a zonas boscosas e incluso a territorio venezolano.



Preocupación por orden público en el Catatumbo

Desde finales del 2025, los combates entre el frente 33 de las disidencias de las Farc y la guerrilla del Eln causan zozobra en la región del

Catatumbo, donde desde hace una semana estos grupos han perpetrado ataques con drones que afectan a la población civil.

La situación más grave se vive en el poblado de Filo El Gringo, que hace parte del municipio de El Tarra, cuyo alcalde, Eyder Robles, afirmó en un comunicado que los enfrentamientos entre el Eln y la disidencia han "ocasionado una afectación humanitaria de gran magnitud, impactando de manera directa a la población civil".

El gobernante señaló que la violencia ha "obligado a numerosas familias a desplazarse, mientras otras permanecen confinadas en el territorio, en un escenario marcado por el temor, la incertidumbre y la pérdida de bienes y viviendas".

"Ante la gravedad de la situación humanitaria, la administración municipal solicita de manera expresa a los grupos armados que hacen presencia en el territorio el respeto irrestricto por la población civil y la habilitación inmediata de un corredor humanitario", agregó el alcalde.

En videos publicados en redes sociales se ve cómo los ataques de estos grupos en Filo El Gringo han causado destrozos en la iglesia, en viviendas y comercios en la víspera del Año Nuevo.

"Hago un llamado urgente al Gobierno Nacional para que actúe de manera decidida frente a la crisis humanitaria sin precedentes que atraviesa nuestra región", expresó por su parte Uber Conde, alcalde del municipio de Teorama, quien es el presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Municipios del Catatumbo.

