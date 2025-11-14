En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Senador Temístocles Ortega denunció atentado en el Cauca: su vehículo recibió seis disparos

Senador Temístocles Ortega denunció atentado en el Cauca: su vehículo recibió seis disparos

De acuerdo con el senador, el carro en el que se desplazaba fue rodeado por dos vehículos. "Muy difícil la situación de inseguridad del Cauca", dijo.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 14 de nov, 2025
Atentado a Temístocles Ortega
Atentado a Temístocles Ortega
Colprensa

