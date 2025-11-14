Senador Temístocles Ortega denunció atentado en el Cauca: su vehículo recibió seis disparos

El senador Temístocles Ortega denunció que fue víctima de un atentado. El político dijo, en la madrugada de este 14 de noviembre, que recorrió el sector de El Túnel, cerca de Popayán, Cauca, cuando el vehículo en el cual se desplazaba fue atacado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con Ortega, los delincuentes utilizaron armas largas y manifestó que se movilizaban en dos carros, los cuales rodearon al vehículo en el que transitaba. El senador señaló que el auto recibió seis disparos.

"Logramos escapar gracias a la pericia y valentía del conductor de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el escolta de Policía Nacional que se llevaron el carro por delante", dijo Ortega. En su relato de denuncia, el senador explicó que fueron "perseguidos hasta la entrada de Popayán, pero el conductor impidió que nos alcanzaran".



Ortega indicó que salieron ilesos del atentado. "A la UNP he pedido personalmente reforzar el esquema, no lo han hecho. Muy difícil la situación de inseguridad del Cauca", anotó.



Noticias Caracol conoció que Ortega, de Cambio Radical, se desplazaba con su equipo de seguridad desde Cali hacia Popayán. Luego de pasar por el municipio de Piendamó, en Cauca, fue abordado por hombres armados quienes le dispararon a su camioneta, que siguió su recorrido y se inició una persecución contra el político.



Alerta por ataques en el Cauca

En el Cauca hay alerta por una escalada de hechos violentos. Este miércoles, en Padilla, hombres armados atacaron la estación de Policía del municipio. Los reportes indican que detrás de la situación estarían integrantes del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc.

Publicidad

Además de este ataque, en Caloto se registraron las explosiones de al menos cinco cilindros bomba, lo que generó la suspensión de varias actividades en el casco urbano del pueblo. En tanto, en Corinto, una patrulla del Ejército fue atacada con explosivos.

En otro punto del departamento, en Padilla, las disidencias hostigaron a la Fuerza Pública y la población civil. Desde el martes se han registrado combates entre el Ejército y disidencias de las Farc en la zona rural de Suárez, donde han atacado bases militares.

Publicidad

Noticia en desarrollo...