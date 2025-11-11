Germán Vargas Lleras, líder máximo de Cambio Radical, regresa a la política

Uno de los políticos más importantes de Colombia reaparece. Se trata de Germán Vargas Lleras, líder máximo de Cambio Radical y exdirector de dicho partido. Su regreso está motivado por las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

El también exvicepresidente de la República se reúne este martes 11 de noviembre con todos los congresistas del partido -11 senadores y 18 representantes a la Cámara- para hablar sobre varios temas: uno, cómo van a estar conformadas las listas al Congreso y qué nombres van a aspirar; dos, con qué partidos van a tener una posible alianza política.

En días pasados, Vargas Lleras dijo a través de sus redes sociales que “en los diálogos en los que hemos avanzado con varios dirigentes de las distintas agrupaciones políticas he sugerido que debería considerarse adelantar procesos internos utilizando un mecanismo vinculante que comprometa a los candidatos, de tal manera que antes de finalizar el año podamos tener un menor número de aspirantes que evite dispersión y permita llegar en una posición más sólida a una eventual consulta en marzo para unificarnos en una sola candidatura”.



Para el exvicepresidente “es crítico perder estos cuatro meses valiosos en enfrentamientos, como ya está ocurriendo, y será cada día peor, en vez de plantar cara al verdadero contradictor”, señalando que “70 o más candidatos buscan posicionar sus aspiraciones en un proceso que solo ha creado confusión entre los electores”.



¿Germán Vargas Lleras se lanzará a la Presidencia?

“He dicho que no le temo a la polarización bien entendida como la capacidad para asumir posiciones verticales frente a la seguridad, la justicia, la salud, la iniciativa privada, la democracia y, por supuesto, la defensa de la Constitución. No son muchos más los temas sobre los que tendrá que asumir un compromiso inquebrantable quien haya de representar esta opción en las presidenciales de mayo”, ha manifestado, insistiendo en que “se acabó el tiempo de las estrategias personales, de las vanidades y de los egos. Todo está en juego”.



Tras estas expresiones, en las que el exvicepresidente ha reiterado su oposición al Gobierno de Gustavo Petro, varios asistentes al encuentro de Cambio Radical le van a pedir a Germán Vargas Lleras que sea el candidato de la bancada.

Cabe señalar que a la reunión también va a asistir Fuad Char, quien es uno de los fuertes políticos de la costa Caribe.

