En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRAGEDIA DE ARMERO
IVÁN MORDISCO
ACCIDENTE BOGOTÁ
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Germán Vargas Lleras, líder máximo de Cambio Radical, regresa a la política

Germán Vargas Lleras, líder máximo de Cambio Radical, regresa a la política

El exvicepresidente de Colombia se reunirá con los 29 congresistas de su partido para hablar de temas cruciales de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. ¿Se lanzará como candidato?

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 11 de nov, 2025
Comparta en:
Germán Vargas Lleras, líder máximo de Cambio Radical, regresa a la política
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad