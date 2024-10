Señora que vende tintos casi es atropellada por borracho: le destruyó el carrito

En el barrio Ciudad de Cali, en la localidad de Kennedy, en Bogotá, un conductor, quien aparentemente estaba en estado de embriaguez, se llevó por delante el carro de tintos de una mujer, dejándola sin su sustento diario.

Destruyó el carrito de tintos con los termos

La afectada le contó al Ojo de la Noche de Noticias Caracol en vivo que el incidente se dio el domingo 15 de septiembre: “Salí a las 6:30 de la mañana a trabajar y venía un carro, el señor venía borracho y, pues, me acabó con el carrito. Gracias a Dios a mí no me pasó nada”.

A pesar de que a la víctima no quedó con heridas de gravedad, sí tiene algunas lesiones.

La afectada reveló que aunque el conductor que le destruyó su carro de tintos se orilló luego del accidente y habló con ella para ver cómo le iba a solucionar el problema, el sujeto “a la hora de la verdad salió y se fue y no me pagó nada”.

El accidente quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector. En las imágenes se observa el carro, cómo el conductor comete la grave falta, se detiene una calle más adelante, pero ante la presencia de la mujer decide arrancar y dejarla lesionada.

Las autoridades buscan al conductor para que se haga responsable de lo que hizo.

