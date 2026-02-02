Temblor hoy sacude región fronteriza de Colombia en la madrugada: epicentro y magnitud

Un temblor hoy de magnitud 2.6 se registró en la madrugada en la región fronteriza entre Colombia y Panamá, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurrió a las 4:04 a. m. (hora local) de este 2 de febrero y tuvo una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros.

Temblor hoy con epicentro en Chocó: región fronteriza con Panamá

Según el reporte oficial, el epicentro se localizó en las coordenadas 7.22° de latitud y -77.89° de longitud, en una zona cercana al municipio de Juradó, en el departamento del Chocó, ubicado a unos 19 kilómetros del punto de origen del sismo. Otras poblaciones próximas fueron Riosucio (Chocó), a 89 kilómetros, y El Real de Santa María, en la provincia del Darién panameño, a 101 kilómetros.

El evento sísmico fue identificado con el ID SGC2026chlhqt y su localización se realizó mediante el análisis de 42 estaciones sismológicas, bajo un estatus manual, lo que indica una revisión detallada por parte de los expertos del SGC. El registro técnico reportó un RMS de 1.2 segundos y un gap de 129°, parámetros que reflejan la calidad del cálculo del evento. Por su baja magnitud, el temblor no habría generado afectaciones ni daños estructurales en la zona. Sin embargo, debido a su origen superficial, pudo haber sido percibido de forma leve por habitantes cercanos al epicentro, especialmente en áreas rurales del litoral pacífico.



#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-02-02, 04:04 hora local Magnitud 2.6, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Panama-Colombia, Region Fronteriza ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor pic.twitter.com/N7ZWtatbSy — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) February 2, 2026

Este no fue el único evento registrado en las últimas horas. Horas antes, en la noche del domingo 1 de febrero, el SGC reportó otro sismo en la región fronteriza entre Colombia y Ecuador, ocurrido a las 11:47 p. m. (hora local). Este movimiento tuvo una profundidad de 30 kilómetros y se localizó cerca de poblaciones del departamento de Pichincha, en Ecuador, como Nanegalito, Gualea y Pacto.

Según el informe técnico, el segundo evento fue detectado por cinco estaciones, con un RMS de 0.8 segundos, y también fue clasificado con estatus manual. Aunque el epicentro se ubicó en territorio ecuatoriano, el SGC incluyó el registro dentro de su monitoreo permanente de la actividad sísmica regional por tratarse de una zona limítrofe con influencia geológica compartida.

Expertos han reiterado que estas regiones fronterizas del occidente del país se caracterizan por su constante actividad sísmica, debido a la interacción de placas tectónicas en el Pacífico. El Servicio Geológico Colombiano recordó que el monitoreo es continuo y permanente, e invitó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de canales oficiales, así como a reportar si sintieron el temblor a través de los mecanismos dispuestos por la entidad, lo cual ayuda a mejorar el análisis de los eventos.

