Video | Así quedó el lugar donde hizo erupción el volcán de lodo en Antioquia

En las últimas horas erupcionó un volcán de lodo en San Juan de Urabá, departamento de Antioquia. Una columna de fuego iluminó el municipio y actualmente hay alerta por parte del Servicio Geológico Colombiano, entidad que indicó que son más de cien los volcanes de este tipo que hay en el país. Además de la erupción, en las zonas aledañas se presentaron incendios de la cobertura vegetal y también se confirmó que hay afectaciones en vías.



Noticias Caracol hizo presencia en el lugar donde se presentó la erupción del volcán de lodo y aún se registraban rastros del cráter que dejó el estallido que sorprendió a los habitantes de las diferentes veredas y el casco urbano de San Juan de Urabá.

Alberto Duque, habitante del municipio, le narró a este noticiero cómo se vivió la erupción: “Lo que sucedió fue en cuestión de segundos. Se escuchó una explosión horrible y eso mandó una bola de candela que cubrió un área grandísima. A mí no me quemó porque estaba dentro de la casa y cuando yo salí ya había pasado la ola de candela. Se veía el incendio, pero yo estaba ya dentro de la casa. Al rato vinimos a ver qué había sucedido, vimos toda la tierra alborotada, pero no pudimos acercarnos porque ya era de noche”.



"Me salvé porque estaba dentro de la casa"

El ciudadano aseguró que su vivienda está ubicada a unos 150 metros del lugar de la erupción y durante lo sucedido “yo me salvé porque estaba dentro de la casa. Donde esté afuera (…) mejor dicho. Y donde esta erupción voltee hacia la casa, estaríamos todos sepultados porque es mucha la tierra que sacó eso”.

Previo al estallido, dijo Alberto, “empezamos a sentir un ruido como dentro de la tierra, pero yo creí que era una camioneta que iba bajando. Yo estaba descansando en la hamaca cuando vi que la gente corría, se acercó una camioneta y me dijeron que nos fuéramos porque el volcán estaba haciendo erupción. Yo entré a la casa a ponerme la ropa y ellos no me esperaron porque estaban muy asustados. Cuando salí ya la camioneta se había ido. Yo me salí y comencé a grabar porque comenzó a llegar gente, los vecinos, y ya me quedé ahí”.



El ciudadano, lamentablemente, perdió sus cultivos de cacao, maracuyá, plátano y yuca.



¿Qué es un volcán de lodo?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, los volcanes de lodo son estructuras diferentes a los volcanes magmáticos y sus erupciones son muy pequeñas en comparación con los de lodo. “En Colombia, entre los departamentos de Atlántico, Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia, en zonas cercanas al Caribe, se extienden centenares de volcanes de lodo. En total hay más de 100 volcanes de lodo y cientos de manifestaciones adicionales de salidas de lodo por bocas que no conforman volcanes. Establecer un sistema de monitoreo para cada uno de ellos no es viable, pues, con frecuencia, surgen nuevas manifestaciones de estos fenómenos”, indicó la entidad.



Sobre la amenaza que podría provocar el comportamiento del volcán de lodo, dijo el Servicio Geológico Colombiano, “esta se relaciona con el flujo de lodos hacia zonas de cultivos y viviendas, los agrietamientos del terreno y la eventual explosividad de los gases. No obstante, de acuerdo a nuestros estudios, en Colombia, los volcanes de lodo que han presentado eventos explosivos relacionados con la salida de gas metano están localizados en zonas poco pobladas”.

Finalmente, el SGC dijo que “invitamos a la comunidad a informarse a través de los canales oficiales de las entidades que conforman el Sistema Nacional del Riesgo de Desastres. El SGC comunicará oportunamente cualquier novedad sobre este evento”.

