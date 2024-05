Suspenden 23 escuelas de conducción por reportar clases dadas por instructores fallecidos

La Superintendencia de Transporte suspendió de manera preventiva a 23 Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) que operan en el país por un aparente caso de fraude.

A través de un comunicado, informó que en la presente administración se han implementado una serie de medidas para verificar el cumplimiento de las obligaciones que tienen estos centros.

En medio de estas labores, el organismo de control encontró que, presuntamente, 23 CEA cargaron información al RUNT referente a clases que fueron impartidas por instructores que a la fecha ya habían fallecido. Por tal razón se ordenó como medida preventiva la suspensión de su registro ante el sistema de información.

“La medida de suspensión preventiva implica que, a partir de la fecha de su notificación, estos no pueden admitir ni registrar nuevos estudiantes. No obstante, para proteger a los usuarios que se encuentran tomando el curso a la fecha de imposición de la medida, el CEA deberá garantizarles que culminen la capacitación, lo cual en todo caso no podrá exceder de 90 días”, acotó la SuperTransporte.

¿Qué dijo la Superintendente de Transporte?

Ayda Lucy Ospina Arias, superintendente de Transporte, expresó que “estamos evaluando los reportes que vamos a hacer en las denuncias que se presentarán ante la Fiscalía General de la Nación frente a las escuelas que hemos encontrado. Por eso estamos revisando a qué estudiantes les reportaron esas clases, porque allí también hay una responsabilidad”.

Una de las voceras de la Confederación Nacional de estos Centros de Enseñanza habló de la importancia de que los aprendices vayan a estos centros y que cumplan con las horas prácticas y teóricas.

“Desafortunadamente muchos centros de enseñanza tienen malas prácticas y los usuarios vienen y le dicen a uno ‘no allí no me exigen ir’, otros van y tan descarados dicen ‘a mí me tomaron huellas de silicona’. Yo invito a toda la ciudadanía en general para que realmente evitemos los muertos en las vías. Asistamos a los cursos de conducción”, acotó Elsa María Nieto.

SuperTransporte indicó que desde 2022 a la fecha han sancionado 110 centros de enseñanza y, actualmente, hay 152 investigaciones en curso.