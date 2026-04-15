Minambiente dice que México no hará translocación de hipopótamos y explicó el porqué

El Gobierno mantiene en firme la eutanasia para 80 hipopótamos que habitan fuera de control el Magdalena Medio. Hay sectores que no están de acuerdo con sacrificar a los gigantescos animales que llegaron a Colombia por cuenta de las excentricidades del narcotraficante y terrorista Pablo Escobar. Lo último en este caso fue lo dicho por la ministra de Ambiente, Irene Vélez, quien reveló que se mantuvieron acercamientos con México para la translocación de los ejemplares, pero desde el país norteamericano hubo negativa desde 2024.



"¡México no se ofreció a salvar hipopótamos!": Irene Vélez

A través de sus redes sociales, la ministra indicó que, “para el caso de México, por gestión de nuestro Ministerio, el Gobierno de ese país manifestó en 2024 que ‘no considera viable la traslocación a México de los ejemplares de Hippopotamus amphibius’. Esto quiere decir que desde entonces tenemos una negativa para esa movilidad internacional”.

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Agregó Vélez que para llevar a cabo el tralado de los hipopótamos a un país como México había que cumplir una serie de requerimientos, los cuales estos animales no cumplen: “En 2023, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) expresamente se pronunció sobre la necesidad de que cualquier hipopótamo debería haber nacido en cautiverio. Es decir, no podrían ser los individuos descendientes de los 4 hipopótamos que trajo ilegalmente a Colombia el narcotraficante Pablo Escobar”.



Minambiente anuncia plan con Sudáfrica con hipopótamos en Colombia

Según la ministra, durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro se han llevado a cabo “comunicaciones formales con 7 posibles países y centros de acogida, solicitud en Colombia de reuniones con 5 misiones diplomáticas y, a través de Cancillería, avanzamos en un plan especial con Sudáfrica, país de donde esta especie es originaria”.

La alta funcionaria también señaló que se ha logrado una reunión con la Embajada de India en Colombia.



Por último, Irene Vélez dijo que “trasladar animales sin los permisos es tráfico ilegal”.



¿Cuántos hipopótmos hay en Colombia?

Y es que a lo largo del Magdalena Medio ya es normal la presencia de al menos 200 hipopótamos, que son los descendientes de los cuatro animales que importó al país el narcotraficante antioqueño hace más de 40 años y que tienen presencia en tres departamentos.



El anuncio de la eutanasia, bajo criterios responsables y éticos, genera una posición dentro de los pescadores de la región que en gran medida se han visto afectados por los hipopótamos en cuanto a sus tradicionales labores en el río Magdalena.



El hipopótamo: una atracción turística de la Hacienda Nápoles

El hipopótamo no solo es una de las figuras más llamativas del parque temático Hacienda Nápoles, sino que es el alma de un atractivo infalible para los turistas. Sin embargo, la llamativa oferta turística no solo gira en torno de los hipopótamos en Doradal. Los visitantes tienen muchas opciones, pero en la zona rural escasea el empleo y para los campesinos el avistamiento de estos animales se convierte en una importante fuente de ingresos.

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Además, otro problema que se ha presentado es de hipopótamos muertos, no solo en accidentes de tránsito, sino sacrificados con arma de fuego. Esta especie invasora ha avanzado río abajo sin dificultad, pero genera riesgos para personas y fauna. No obstante, hay preocupación porque muchos no ven la eutanasia como solución.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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