Hombre fue asesinado por sujetos en motocicleta en el barrio Boitá, en Bogotá: hay un capturado

Un hombre de 54 años fue asesinado por hombres armados que, al parecer, intentaban robarlo. El hecho ocurrió en la tarde de este miércoles 15 de abril en el baro Boitá, en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. Las autoridades informaron la captura de una persona señalada del crimen.



¿Qué se sabe del crimen?

"El día de hoy, sobre las 2:00 p. m. se presentó el homicidio en el barrio Boitá de la localidad de Kennedy, de una persona de 54 años de edad, luego de recibir heridas con arma de fuego, es trasladado al hospital de Kennedy donde fallece", se lee en la información compartida por la Policía Metropolitana de Bogotá.

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Las autoridades también confirmaron la captura de un hombre de 31 años de edad. Asimismo, se inmovilizó una motocicleta empleada para cometer el robo que terminó en el homicidio del hombre. "Es de resaltar que el capturado, registra anotaciones por hurto y violencia intrafamiliar", agregaron.

De acuerdo con videos en redes sociales, el hombre que fue asesinado alcanzó a arrollar la motocicleta en la que se movilizaban los dos criminales que acabaron con su vida. Los sujetos dispararon contra él de manera indiscriminada antes de huir de la escena.



#BOGOTÁ Reporta un nuevo tiroteo en la ciudad, esta vez en el b/Boita, loc/Kennedy. De acuerdo con la información recibida, individuos a bordo de una motocicleta dispararon contra el conductor de un vehículo, quien lamentablemente falleció en el lugar. Algunos testigos indican… pic.twitter.com/FSuhTYfoTc — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 15, 2026