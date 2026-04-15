Estos son los restaurantes que participarán del Burger Master 2026: conozca las fechas y precio

Los fans de la comida rápida en Colombia cuentan los días para que el inicio del Burger Master 2026, un envento en el que la hamburguesa será la protagonista. Las ciudades y municipios en todo el país alistan las parrillas para una edición sin precedentes, pues habrá más participantes en más regiones.



Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barrancabermeja, Barranquilla, Villavicencio, Pereira, Armenia, Santa Marta, Cartagena, Montería, Manizales, entre otras ciudades en toda Colombia, estarán participando en este concurso que organizó Tulio Zuloaga en su undécima edición. Para este año, la vitrina gastronómica se extenderá a más regiones para que los comensales degusten y califiquen las propuestas que tienen los restaurantes. Solo en la edición pasada se vendieron más de 3 millones de hamburguesas en todo el territorio nacional durante la semana que duró el evento.



¿Cuándo sera el Burger Master 2026?

El concurso se llevará a cabo del 20 al 26 de abril, una semana en la que los restaurantes disputarán el título por la mejor hamburguesa de Colombia con el mejor juez en la mesa: el propio cliente.



¿Cuánto costará la hamburguesa?

Durante esa semana, los restaurantes participantes ofrecerán una hamburguesa especial a un precio único de 21.000 pesos, con el objetivo de que los comensales puedan probar varias propuestas y votar por sus favoritas.



Restaurantes participantes en Bogotá, Cali y Medellín

El sitio oficial de Burger Master publicó la lista oficial de las 24 ciudades participantes. Dentro de cada categoría también habrá municipios que sumarán a la lista de restaurantes que disputarán el título.

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Bogotá

Oak

Pigasus

XL Gourmet

Pecado Capital

Locall Burgers

La Hamburguesa Mecánica

Botero Burgers

El Cebollero

Craft Burgers

Chefs With Attitude

Louis Diner

Bícono

Gratin Burger

El Chori Charrúa

Burger Town

Hat-Trick Burgers

Maikki

Bozgos Humo Burgers

Frencheese Burger

Martino Burgers

Ovejo

Birrería Macha

Godo Facts Food

The Red Turtle

Longos

Capital Bistró

Le BBQ

Notorio

Rústica DC

Mulata Burger

Burger Depot

Bensa Burgers

Viking's Burger

Origen Burgers

Bubu Burger

La Hamburguesería

Krudo Burger

Reburger

Municipios aledaños a la capital como Zipaquirá, Cajicá, Mosquera, Madrid, Villeta, Tenjo, Tabio, Fusagasugá y Choachí se unirán a la disputa.

Medellín

Inmerso

Fixión Burger

The Vice Burger

Rib Eye Parrilla & Bar

Canibal

Sexy Burgers

Raj Burger

Bunker Burger

Masfinca

Squad

Blue Smash Brgrs

Calisto Burger & BBQ

Le BBQ

Mat Burger and Grill

Clap Burgers

Animal Cocina

La Pate

Bizarro

All Day Café

Malafama Restobar

Hat-Trick Burgers

Chum Burgers

Classic Diner

La Liberty Burger

Barbacoa

La Plaza Hamburguesera

Nomade Burgers

Pigasus

Establecimientos locales de Rionegro, Guarne, Marinilla, Carmen de Viboral, La Ceja, Caldas, Girardota, Copacabana y Caucasia también le abrirán las puertas al reto de hacer la mejor hamburguesa.



Cali

Tribu Parrilla

747 La Hamburguesa

Retro Santana

Juan Juan Parrilla

Pancho & Josefina

Brazz

La Coté

La Corte de la Carne

Succulenta's Burgers

Big Billy

La Clásica

LPC Parrilla

Corner Burger

Rock y Bacoa

BAF

Urban Food Company

Grill Comida Urbana

La Burguesería

NK Burger

La Ruta

Iconic Burger & Steak

Famous Burger

Butcher

Bárbaro

La Selecta Burger

Gaón Artesanal Burger

Pampa Malbec

El Gringo

Los restaurantes de Jamundí, Palmira, Tuluá y Buga saltan a la contienda dentro de la región de Valle del Cauca.

Paula Rozo

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