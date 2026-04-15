Estos son los restaurantes que participarán del Burger Master 2026: conozca las fechas y precio

Los fans de la comida rápida en Colombia cuentan los días para que el inicio del Burger Master 2026, un envento en el que la hamburguesa será la protagonista. Las ciudades y municipios en todo el país alistan las parrillas para una edición sin precedentes, pues habrá más participantes en más regiones.
Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barrancabermeja, Barranquilla, Villavicencio, Pereira, Armenia, Santa Marta, Cartagena, Montería, Manizales, entre otras ciudades en toda Colombia, estarán participando en este concurso que organizó Tulio Zuloaga en su undécima edición. Para este año, la vitrina gastronómica se extenderá a más regiones para que los comensales degusten y califiquen las propuestas que tienen los restaurantes. Solo en la edición pasada se vendieron más de 3 millones de hamburguesas en todo el territorio nacional durante la semana que duró el evento.
¿Cuándo sera el Burger Master 2026?
El concurso se llevará a cabo del 20 al 26 de abril, una semana en la que los restaurantes disputarán el título por la mejor hamburguesa de Colombia con el mejor juez en la mesa: el propio cliente.
¿Cuánto costará la hamburguesa?
Durante esa semana, los restaurantes participantes ofrecerán una hamburguesa especial a un precio único de 21.000 pesos, con el objetivo de que los comensales puedan probar varias propuestas y votar por sus favoritas.
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Restaurantes participantes en Bogotá, Cali y Medellín
El sitio oficial de Burger Master publicó la lista oficial de las 24 ciudades participantes. Dentro de cada categoría también habrá municipios que sumarán a la lista de restaurantes que disputarán el título.
Bogotá
- Oak
- Pigasus
- XL Gourmet
- Pecado Capital
- Locall Burgers
- La Hamburguesa Mecánica
- Botero Burgers
- El Cebollero
- Craft Burgers
- Chefs With Attitude
- Louis Diner
- Bícono
- Gratin Burger
- El Chori Charrúa
- Burger Town
- Hat-Trick Burgers
- Maikki
- Bozgos Humo Burgers
- Frencheese Burger
- Martino Burgers
- Ovejo
- Birrería Macha
- Godo Facts Food
- The Red Turtle
- Longos
- Capital Bistró
- Le BBQ
- Notorio
- Rústica DC
- Mulata Burger
- Burger Depot
- Bensa Burgers
- Viking's Burger
- Origen Burgers
- Bubu Burger
- La Hamburguesería
- Krudo Burger
- Reburger
Municipios aledaños a la capital como Zipaquirá, Cajicá, Mosquera, Madrid, Villeta, Tenjo, Tabio, Fusagasugá y Choachí se unirán a la disputa.
Medellín
- Inmerso
- Fixión Burger
- The Vice Burger
- Rib Eye Parrilla & Bar
- Canibal
- Sexy Burgers
- Raj Burger
- Bunker Burger
- Masfinca
- Squad
- Blue Smash Brgrs
- Calisto Burger & BBQ
- Le BBQ
- Mat Burger and Grill
- Clap Burgers
- Animal Cocina
- La Pate
- Bizarro
- All Day Café
- Malafama Restobar
- Hat-Trick Burgers
- Chum Burgers
- Classic Diner
- La Liberty Burger
- Barbacoa
- La Plaza Hamburguesera
- Nomade Burgers
- Pigasus
Establecimientos locales de Rionegro, Guarne, Marinilla, Carmen de Viboral, La Ceja, Caldas, Girardota, Copacabana y Caucasia también le abrirán las puertas al reto de hacer la mejor hamburguesa.
Cali
- Tribu Parrilla
- 747 La Hamburguesa
- Retro Santana
- Juan Juan Parrilla
- Pancho & Josefina
- Brazz
- La Coté
- La Corte de la Carne
- Succulenta's Burgers
- Big Billy
- La Clásica
- LPC Parrilla
- Corner Burger
- Rock y Bacoa
- BAF
- Urban Food Company
- Grill Comida Urbana
- La Burguesería
- NK Burger
- La Ruta
- Iconic Burger & Steak
- Famous Burger
- Butcher
- Bárbaro
- La Selecta Burger
- Gaón Artesanal Burger
- Pampa Malbec
- El Gringo
Los restaurantes de Jamundí, Palmira, Tuluá y Buga saltan a la contienda dentro de la región de Valle del Cauca.
Paula Rozo
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