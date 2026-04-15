Esto habrían cobrado miembros del Inpec en cárcel de Itagüí a gente que ingresó sin permiso

En la cárcel de Itagüí, el día de la fiesta ilegal que estuvo amenizada por el cantante vallenato Nelson Velásquez, ingresaron hasta menores de edad, según reveló Andrés Tobón, concejal de Medellín, en Antioquia.

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El funcionario publicó las minutas del 8 de abril, en las cuales se indica que supuestamente no pasó nada ese día, aunque las cámaras de seguridad evidencian todo lo contrario.

En los documentos “se observan varias cosas. Lo primero es que, en horas de la mañana, antes de que empiece a ingresar la gente, lo que reporta el personal del Inpec permanentemente es ‘sin novedad especial’. Como quien dice, no ingresaron equipos de sonido, no ingresaron logística, no ingresaron tarima, ni comida, ni trago, nada de lo que evidentemente vimos a través del video”, señaló el cabildante.



Tampoco “registraron ningún vehículo, no registraron el ingreso de los músicos, sino que al hablar del ingreso de personas mencionan 138 visitantes, entre ellos 41 hombres y 8 menores de edad”, añadió, sin que se especificaran las edades de estos últimos.



Según el concejal Tobón, esto es “absolutamente grave, teniendo en cuenta que en la fiesta había de todo: botellas de whisky, garrafas de aguardiente y también queda en evidencia que entraron más de 80 mujeres”.



A visitantes no les harían requisas a cambio de dinero

Además de la parranda vallenata, el concejal denunció que funcionarios del Inpec estarían involucrados en cobros para no dejar registros de entradas al centro penitenciario.

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Señaló que, “aparentemente, para ingresar a la cárcel de Itagüí, sin que quede registro en la minuta ni en ninguna parte, la gente puede pagar hasta 1 millón de pesos e incluso no se les hace requisas de ningún tipo”.

Esto se estaría haciendo en alianza con alias Douglas “para que no quedara ningún registro ni ningún tipo de verificación de pertenencias ni de las vestimentas de las personas que ingresan al penal, dejando por el piso cualquier capacidad de verificación de quiénes han ingresado en el pasado”.



El apartamento de alias Douglas

Tobón también denunció que las comodidades para los cabecillas en la cárcel de Itagüí son tan elevadas que alias Douglas estaría viviendo en un apartamento.

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“Por fuera de los patios 1 y 2 (habría) una especie de anexo, una habitación, un apartamento en donde estaría habitando recluido alias Douglas”, que fue “construido única y exclusivamente para él”, señaló el concejal de Medellín. (Lea también: Así vivían prisioneros de la cárcel de Itagüí donde cantó Nelson Velázquez: esto halló el Inpec)

“Recordemos que este sujeto, cabecilla de La Terraza, hoy vocero principal, es un tipo profundamente importante para la mesa y peligroso para el país”, sostuvo.

Para el cabildante, la situación en la cárcel de Itagüí “no se resuelve sancionando a unos dragoneantes, no se resuelve con comunicados grandilocuentes. Aquí tiene que haber justicia, tiene que haber resultados y tienen que responder y tiene que acabarse el proceso de paz”.

En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación informó que asumió las investigaciones sobre este escándalo y ya ordenó la remisión urgente de los expedientes.

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Entre tanto, el cantante Nelson Velázquez, contra quien se abriría un proceso, aseguró que hizo su show dentro del penal porque había sido informado de “que se trataba de un evento de carácter cultural, autorizado y enmarcado dentro de las condiciones habituales para este tipo de presentaciones”.

Por eso, manifestó tener “total disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades competentes y contribuir al esclarecimiento de los hechos”. (Lea también: Nelson Velásquez asegura que actuó "de buena fe" en concierto dentro de cárcel de Itagüí)

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